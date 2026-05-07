Acercan Atención Ciudadana y SSPM servicios municipales a colonias de Juárez

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Dependencias municipales realizan jornadas previas a la Cruzada por Juárez en la colonia Plutarco Elías Calles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de distintas dependencias municipales mantiene jornadas de atención y servicios comunitarios en la colonia Plutarco Elías Calles como parte de las actividades previas a la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas Ciudad Juárez por la Paz, programada para este sábado 9 de mayo.

Las actividades se desarrollan desde el pasado 27 de abril y concluirán este viernes 8 de mayo en el Centro Comunitario Plutarco Elías Calles, ubicado sobre la calle Isla Kiska, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

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La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que durante estas jornadas participa personal de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), además de otras áreas del Gobierno Municipal.

La SSPM instaló módulos informativos para acercar a la comunidad el trabajo de sus distintos agrupamientos, así como programas preventivos y acciones de proximidad social.

Por su parte, Atención Ciudadana recibe solicitudes relacionadas con alumbrado público, bacheo, limpieza de parques y seguridad, además de brindar orientación jurídica y asesoría sobre trámites y programas sociales.

Este jueves también participa personal de Protección Civil y módulos de información sobre predios, mientras que para mañana viernes se contempla la presencia del programa Destilichadero de la Dirección de Limpia y unidades médicas móviles.

“Se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal”, señaló María Antonieta Mendoza Mendoza.

La Cruzada por Juárez, Atención a las Causas Ciudad Juárez por la Paz, se realizará el próximo sábado 9 de mayo en la colonia Adolfo López Mateos, en el cruce de las calles Francisco Pimentel y Zihuatanejo, dentro del Jardín de Niños Adolfo López Mateos, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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