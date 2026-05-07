InicioEstadoJuárez / El Paso

Acercan Atención Ciudadana y SSPM servicios municipales a colonias de Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Dependencias municipales realizan jornadas previas a la Cruzada por Juárez en la colonia Plutarco Elías Calles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de distintas dependencias municipales mantiene jornadas de atención y servicios comunitarios en la colonia Plutarco Elías Calles como parte de las actividades previas a la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas Ciudad Juárez por la Paz, programada para este sábado 9 de mayo.

Las actividades se desarrollan desde el pasado 27 de abril y concluirán este viernes 8 de mayo en el Centro Comunitario Plutarco Elías Calles, ubicado sobre la calle Isla Kiska, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

- Publicidad - HP1

La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que durante estas jornadas participa personal de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), además de otras áreas del Gobierno Municipal.

La SSPM instaló módulos informativos para acercar a la comunidad el trabajo de sus distintos agrupamientos, así como programas preventivos y acciones de proximidad social.

Por su parte, Atención Ciudadana recibe solicitudes relacionadas con alumbrado público, bacheo, limpieza de parques y seguridad, además de brindar orientación jurídica y asesoría sobre trámites y programas sociales.

Este jueves también participa personal de Protección Civil y módulos de información sobre predios, mientras que para mañana viernes se contempla la presencia del programa Destilichadero de la Dirección de Limpia y unidades médicas móviles.

“Se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal”, señaló María Antonieta Mendoza Mendoza.

La Cruzada por Juárez, Atención a las Causas Ciudad Juárez por la Paz, se realizará el próximo sábado 9 de mayo en la colonia Adolfo López Mateos, en el cruce de las calles Francisco Pimentel y Zihuatanejo, dentro del Jardín de Niños Adolfo López Mateos, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Abre Sheinbaum Mayo 2026 con 69% de aprobación

Encuesta de encuestas ubica respaldo mayoritario a la presidenta, con 30% de desaprobación Ciudad de...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Presenta Marisela Terrazas la Convocatoria Chihuahuense Destacada 2023.

El registro a la convocatoria comienza a partir del 2 de enero del 2023. Ciudad...
Estado

Llegan 3 frentes fríos al estado en viernes, domingo y martes

La Coordinación Estatal de Protección Civil hace un llamado a la población a protegerse...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto