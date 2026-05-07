Pronostica Protección Civil aumento de temperaturas para el fin de semana en Juárez

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El sábado podría registrarse una máxima de 34 grados centígrados en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este jueves se prevé un día mayormente soleado en Ciudad Juárez, con temperaturas cálidas y condiciones estables durante gran parte de la jornada.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la temperatura máxima alcanzará los 28 grados centígrados, mientras que los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora.

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La dependencia indicó que la probabilidad de lluvia para este jueves permanece baja, con porcentajes de entre 0 y 2 por ciento.

Para la noche se espera un descenso en la temperatura hasta los 16 grados centígrados, además de un incremento en la nubosidad. Las condiciones de viento continuarán similares, con ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora y posibilidad mínima de precipitaciones.

Protección Civil advirtió sobre un incremento gradual en las temperaturas durante los próximos días, especialmente hacia el fin de semana.

Según el reporte, para el viernes se contempla una temperatura máxima de 31 grados centígrados y mínima de 16 grados, mientras que el sábado el termómetro podría alcanzar los 34 grados, con una mínima de 19 grados centígrados.

Ante estas condiciones, las autoridades municipales recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones por las ráfagas de viento.

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