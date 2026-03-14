Destaca Pérez Cuéllar papel de la juventud como motor de cambio social

Publicidad - LB2 -

El alcalde participó en el evento “Líderes por el cambio” y llamó a los jóvenes a prepararse, informarse y participar activamente en su comunidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que el trabajo, la preparación y los sueños de la juventud serán determinantes para transformar la sociedad en los próximos años, al participar en el evento “Líderes por el cambio”, realizado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad Juárez.

Durante su intervención, el alcalde señaló que las nuevas generaciones están llamadas a mejorar su entorno social, por lo que consideró fundamental que desde ahora se preparen, se mantengan informadas y analicen el contexto que las rodea para tomar decisiones orientadas al futuro.

- Publicidad - HP1

Indicó que encuentros como este permiten abrir espacios de reflexión sobre el papel que desempeña la juventud en la vida pública y comunitaria, además de fortalecer su participación como agentes de transformación social.

Pérez Cuéllar subrayó que la perseverancia y el trabajo constante son elementos clave para alcanzar metas personales y colectivas, al tiempo que exhortó a las y los jóvenes a mantener la confianza en sus proyectos y aspiraciones.

“Los jóvenes están llamados a transformar y mejorar la sociedad, por ello es fundamental que desde ya se preparen, organicen y participen activamente en la construcción de una mejor comunidad”.

El alcalde también planteó que soñar en grande forma parte del proceso para construir proyectos de vida sólidos, incluso cuando los objetivos parezcan difíciles o poco probables desde la perspectiva de otras personas.

“Que para los demás sus sueños sean imposibles no debe ser motivo de desánimo, sino una razón para seguir avanzando”.

En el evento participaron también Judith Soto Moreno, directora del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad Juárez; Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Carlos Ortiz Villegas, representante del Gobierno del Estado en la frontera; Norma Guadalupe Domínguez Domínguez, directora de la Cruz Roja; y Carlos Villarreal Corral, presidente de Líderes del Cambio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.