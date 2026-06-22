Destaca Ortiz Orpinel inversión pública con inauguración del Parque Suroriente

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El alcalde afirmó que el nuevo espacio forma parte de una estrategia integral de desarrollo para el suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel aseguró que la construcción del Parque Urbano Suroriente refleja la inversión en obra pública realizada por el Gobierno Municipal y forma parte de una estrategia de transformación urbana que se desarrolla en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Durante la conferencia semanal celebrada en las instalaciones del nuevo parque, el alcalde señaló que el espacio fue elegido como sede para mostrar los resultados de los proyectos impulsados por la administración encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, ante los cuestionamientos sobre una supuesta falta de infraestructura en la ciudad.

“Quizás si se dieran una vuelta por este espacio se darían cuenta que Juárez es muy diferente. No es nada más venir, recorrer y regresarse sin saber qué es lo que está ocurriendo”.

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El funcionario informó que el Parque Urbano Suroriente requirió una inversión superior a los 259 millones de pesos y destacó que durante su primer fin de semana de operación recibió aproximadamente 10 mil visitantes.

Ortiz Orpinel indicó que la obra forma parte de un conjunto de proyectos desarrollados en el suroriente de la ciudad, entre ellos la prolongación de la avenida De las Torres, el distribuidor vial Independencia-Talamás Camandari, la rehabilitación de la avenida Lote Bravo, la construcción del Estadio 8 de Diciembre y dos Centros de Educación y Cuidado Infantil.

De acuerdo con el alcalde, estas acciones representan una inversión conjunta superior a los 790 millones de pesos destinados a esa zona de la ciudad.

Asimismo, sostuvo que el objetivo no se limita a la construcción de infraestructura aislada, sino que responde a una planeación integral enfocada en movilidad, recuperación de espacios públicos y mejoramiento de la calidad de vida de las familias.

“Existe un plan diseñado específicamente para atender toda la ciudad. Aquí estamos viendo una parte de ese proyecto integral”.

El presidente municipal destacó también que la rehabilitación de parques y espacios recreativos ha contribuido a fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del entorno urbano. Como ejemplo mencionó el parque lineal de la avenida Lote Bravo, donde vecinos colaboran en labores de conservación y limpieza.

Ortiz Orpinel señaló que las inversiones municipales también se han extendido a otros sectores de Ciudad Juárez mediante obras de infraestructura comunitaria, construcción de domos, rehabilitación de escuelas y proyectos en el centro y poniente de la ciudad.

Finalmente, informó que en una primera etapa la Dirección de Limpia será responsable de la operación del Parque Urbano Suroriente, el cual permanecerá abierto de lunes a domingo de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche. El área de tobogán funcionará de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche como medida de seguridad para los usuarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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