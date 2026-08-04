Cambian entrega del Premio Juventud MAASS al 31 de agosto

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La ceremonia cerrará las actividades del Mes de la Juventud; la convocatoria recibirá expedientes hasta el 20 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de la Juventud modificaron la fecha de entrega del Premio Juventud MAASS, con el objetivo de que la ceremonia forme parte del cierre de las actividades programadas durante el Mes de la Juventud.

Durante la reunión de trabajo, el director del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Osvaldo Rivas García, informó a la regidora y coordinadora de la Comisión, Luz Clara Cristo Sosa, así como al edil Héctor Hugo Avitia Arellanes, que la entrega del reconocimiento estaba prevista originalmente para el 12 de agosto.

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El funcionario explicó que la nueva propuesta establece realizar la ceremonia el 31 de agosto, como parte del cierre de la agenda mensual dirigida a las juventudes del municipio.

“Inicialmente la entrega del reconocimiento estaba prevista para el 12 de agosto; sin embargo, se propuso que sea el 31 de agosto para concluir con las actividades dirigidas a este sector de la población”.

Rivas García señaló que, por segundo año consecutivo, el Instituto Municipal de la Juventud desarrollará un mes completo de actividades, en lugar de concentrar la conmemoración únicamente en el Día Internacional de la Juventud o en una semana específica.

Como parte del calendario del Premio Juventud MAASS, la convocatoria fue publicada el 20 de julio y la recepción de expedientes permanecerá abierta hasta el 20 de agosto, por lo que las personas interesadas aún pueden integrar y presentar su documentación.

El proceso contempla que el 21 de agosto sesione la comisión especial encargada de evaluar los perfiles y dar a conocer los resultados, con el propósito de notificar oportunamente a las y los ganadores y organizar la sesión extraordinaria de Cabildo en la que se entregará el reconocimiento.

Dicha comisión estará integrada por las y los regidores que forman parte del Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Juventud, además de ciudadanos vocales, esquema que busca fortalecer la transparencia y legitimidad del proceso de selección.

El director del Instituto informó que hasta el momento se han recibido más de 20 expedientes y estimó que la participación podría incrementarse en los últimos días de la convocatoria, debido a que muchas y muchos jóvenes combinan actividades escolares, laborales, de servicio social y prácticas profesionales antes de completar los requisitos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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