Reporta Municipio control de hasta 90% en incendio de llantas

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Héctor Ortiz Orpinel informó que las labores se concentran en enfriar la zona para evitar que el fuego vuelva a propagarse.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que el incendio registrado en el confinamiento de llantas usadas presentaba avances importantes en su control y estimó que durante la tarde de este martes estaría extinguido entre un 85 y un 90 por ciento.

El alcalde señaló que las acciones de los cuerpos de emergencia se concentran en el enfriamiento de la zona afectada, con el objetivo de evitar que el fuego vuelva a propagarse y reducir los efectos contaminantes derivados del siniestro.

“Lo más importante es que se está atendiendo de manera directa para poder sofocarlo sin que haya un problema mayor. Los trabajos de este día están enfocados en el enfriamiento y consideramos que por la tarde estará extinguido entre un 85 y un 90 por ciento”.

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Ortiz Orpinel indicó que, de acuerdo con el reporte preliminar, el incendio afectó más de 20 mil llantas, una cifra menor al siniestro registrado anteriormente en el mismo tipo de confinamiento, cuando se consumieron aproximadamente 350 mil neumáticos.

Ante este nuevo incidente, el Gobierno Municipal inició el procedimiento para aplicar una sanción administrativa a la empresa responsable del confinamiento, además de revisar el cumplimiento de las medidas de seguridad que previamente le habían sido solicitadas.

Entre las acciones requeridas se encuentran el reforzamiento de la seguridad perimetral y la redistribución adecuada del almacenamiento de las llantas, medidas que, según el alcalde, no habían sido concluidas en su totalidad.

“La indicación es que se actúe en consecuencia para evitar que este tipo de situaciones vuelva a presentarse”.

El presidente municipal agregó que esta sería la primera sanción impuesta por el Municipio a la empresa, mientras que anteriormente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado ya había aplicado otra sanción relacionada con el mismo sitio.

Respecto al origen del incendio, Ortiz Orpinel señaló que el caso será investigado para determinar las causas, al considerar que los hechos requieren una revisión puntual por parte de las autoridades correspondientes.

Como parte de la estrategia para atender el problema de los neumáticos fuera de uso, recordó que el Gobierno Municipal otorgó a la empresa Geoenviron México Ingeniería y Tecnología un terreno de cinco hectáreas dentro del relleno sanitario, donde se instalará una planta procesadora de llantas usadas.

El alcalde informó que la empresa mantiene como fecha programada el 30 de septiembre para iniciar operaciones, por lo que el Municipio busca evitar retrasos en el proyecto. Señaló que el reciclaje de neumáticos será una medida clave para prevenir incendios en este tipo de espacios.

Ortiz Orpinel aclaró que el incendio ocurrió en el confinamiento de llantas y no en el relleno sanitario municipal, instalaciones que, aseguró, operan con normalidad y se encuentran en condiciones adecuadas.

El Gobierno Municipal continuará con inspecciones permanentes en el confinamiento y en la zona de los kilómetros, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad y reducir el riesgo de nuevos incidentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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