Aprueba Municipio apoyos para estudiantes y deportistas juarenses

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Regidores autorizaron 214 mil pesos para jóvenes que representarán a Ciudad Juárez en competencias académicas y deportivas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones edilicias de Educación y de Deporte y Cultura Física aprobaron la entrega de apoyos por un monto total de 214 mil pesos para estudiantes y deportistas que representarán a Ciudad Juárez en competencias estatales, nacionales e internacionales.

Durante la reunión realizada este martes, las y los integrantes de ambas comisiones analizaron solicitudes presentadas por jóvenes que participarán en encuentros académicos y deportivos dentro y fuera del país.

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La Comisión Edilicia de Deporte y Cultura Física autorizó una bolsa de 64 mil pesos para atletas que competirán en disciplinas como voleibol, softbol, deportes adaptados, basquetbol, ajedrez, tae kwon do y artes marciales.

Dicha comisión es coordinada por la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez e integrada por las regidoras Mayra Karina Tapia Castillo y Laura Fernanda Ávalos Medina.

Los apoyos deportivos serán destinados a participantes que acudirán a competencias programadas en Puebla, Durango, León, Aguascalientes, Jalisco y España.

Posteriormente, la Comisión Edilicia de Educación, encabezada por el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, con la participación del regidor José Mauricio Padilla, aprobó 150 mil pesos para estudiantes que asistirán a competencias de ajedrez, ciencia y tecnología.

En este caso, las y los beneficiarios representarán a la ciudad en encuentros que se llevarán a cabo en Aguascalientes, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey y Guanajuato.

Los integrantes de ambas comisiones señalaron que estos apoyos buscan reconocer el talento, esfuerzo y compromiso de jóvenes juarenses que participan en distintos foros y representan a la ciudad en actividades académicas y deportivas.

El Gobierno Municipal indicó que estas acciones forman parte del respaldo institucional al desarrollo de las nuevas generaciones, así como al impulso de quienes, mediante su preparación y dedicación, proyectan el talento juarense a nivel nacional e internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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