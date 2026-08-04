Inaugura IPACULT exposición Cuatro Estaciones en el MAHCH

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La muestra colectiva reunirá obra de cuatro pintoras y permanecerá abierta al público hasta el 6 de septiembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la ciudadanía a la inauguración de la exposición colectiva “Cuatro Estaciones”, que se realizará el viernes 7 de agosto, a las 18:30 horas, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

La muestra pictórica reúne el trabajo de Sofía Velazco, Imelda Vázquez, Alma Matamoros y Amalia Trejo, artistas que presentan obras desarrolladas a partir de distintas técnicas, estilos y temáticas.

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De acuerdo con el instituto, la exposición integra propuestas relacionadas principalmente con el paisaje, la figura femenina, la flora y la fauna, a partir de miradas individuales que dialogan dentro de un mismo proyecto colectivo.

“Cuatro Estaciones” permanecerá abierta al público hasta el 6 de septiembre y ofrecerá un recorrido por distintas sensibilidades y lenguajes plásticos, mediante piezas que reflejan emociones, experiencias y reflexiones de sus autoras.

La muestra toma como punto de partida la diversidad de las estaciones del año para establecer un paralelismo entre las transformaciones de la naturaleza y la pluralidad de perspectivas que convergen en la exposición.

Las piezas fueron concebidas mediante procesos creativos individuales, en los que se expresa la personalidad, sensibilidad y trayectoria de cada artista, tanto en la selección de temas como en las técnicas empleadas.

Durante el recorrido, las y los visitantes podrán apreciar representaciones de la naturaleza, la figura humana y diversos elementos simbólicos que buscan mostrar la diversidad de voces que integran la propuesta artística.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que la exposición busca propiciar un espacio de reflexión y diálogo entre la pintura y la comunidad, además de visibilizar las experiencias y perspectivas de las cuatro artistas participantes.

El instituto señaló que esta actividad forma parte del programa de exposiciones desarrollado en espacios culturales municipales, con el propósito de fomentar la apreciación del arte pictórico como herramienta para la construcción de identidad y memoria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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