Invita Municipio al festival Juárez Juangabrielísimo 2026

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Del 21 al 29 de agosto se realizarán actividades culturales, musicales y deportivas en honor a Juan Gabriel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, invitó a la comunidad a participar en el Festival Juárez Juangabrielísimo 2026, que se llevará a cabo del 21 al 29 de agosto para honrar el legado artístico y cultural de Juan Gabriel.

El alcalde señaló que esta edición busca fortalecer el vínculo entre Ciudad Juárez y Alberto Aguilera Valadez, al considerar que la trayectoria del cantautor está estrechamente relacionada con la historia e identidad de esta frontera.

“No se puede entender Juárez sin Juan Gabriel, ni mucho menos a Juan Gabriel sin Ciudad Juárez”.

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Ortiz Orpinel afirmó que el festival contribuye a reforzar la identidad juarense mediante actividades culturales, deportivas y musicales, además de proyectar una imagen positiva de la ciudad a nivel nacional e internacional.

El presidente municipal destacó que la creación del Museo Juan Gabriel fue posible mediante la colaboración entre la familia Aguilera y el Gobierno Municipal, lo que permitió sumar este espacio a las actividades del festival y fortalecer la oferta turística y cultural de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el alcalde, en ediciones anteriores el festival reunió a cerca de 24 mil asistentes, por lo que confió en que este año se supere esa cifra, con la participación de visitantes provenientes de El Paso, Texas; Las Cruces, Nuevo México, y otras regiones del país.

“A partir del 21 y hasta el 29 de agosto pedimos convertirnos en voceros del evento para proyectar una imagen positiva de Ciudad Juárez”.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez señaló que el festival llega a su quinta edición y se ha consolidado como una celebración dedicada a recordar la vida, obra y legado del llamado Divo de Juárez.

La edil indicó que durante una semana se realizarán actividades para cantar, recordar y celebrar la música de Juan Gabriel, cuya obra continúa uniendo generaciones y llevando el nombre de Ciudad Juárez a distintos lugares del mundo.

El director del Museo Juan Gabriel, Felipe Rojas Portillo, informó que la programación incluirá presentaciones musicales y actividades culturales organizadas en el marco de los diez años del fallecimiento del artista.

Entre los eventos previstos se encuentran una callejoneada el 22 de agosto, la carrera Juangabrielísimo el 23 de agosto, un torneo de cachibol y la develación de un nuevo billete de la Lotería Nacional, programada para las 16:00 horas en la Terraza Museo Juan Gabriel.

El cierre del festival se realizará el 29 de agosto en la Plaza de la Mexicanidad, con un concierto abierto al público a cargo del cantante El Mimoso, de acuerdo con información presentada por los organizadores.

El Gobierno Municipal y los organizadores extendieron la invitación a habitantes de Ciudad Juárez y visitantes de otras regiones para participar en las actividades programadas en distintos puntos de la localidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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