Obtiene Juárez Rojo subcampeonato nacional en beisbol infantil

Publicidad - LB2 -

La novena fronteriza cayó 7-1 ante Tijuana Municipal en la final del Torneo Nacional de Regiones ALIJBRM.

Nuevo Casas Grandes, Chih. (ADN/Staff) – Juárez Rojo, representativo de la Región II, obtuvo el subcampeonato nacional en la categoría Infantil Mayor, de 11 y 12 años, tras caer 7 carreras por 1 ante Tijuana Municipal en la final del Torneo Nacional de Regiones ALIJBRM.

El juego de campeonato se disputó en Nuevo Casas Grandes, donde la novena de la Región I de Tijuana Municipal confirmó su condición de invicta y se impuso con un pitcheo dominante y una ofensiva efectiva desde las primeras entradas.

- Publicidad - HP1

Desde el primer episodio, el conjunto bajacaliforniano aprovechó desajustes iniciales en el pitcheo juarense para conectar imparables oportunos y tomar ventaja temprana en la pizarra.

A pesar del marcador adverso, Juárez Rojo mantuvo una actitud competitiva durante todo el encuentro, respaldado por el esfuerzo de peloteros formados en la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Niños Héroes.

El bullpen juarense logró ajustar durante las entradas intermedias y contuvo por momentos el poder ofensivo de Tijuana Municipal, al colgar ceros que permitieron mantener viva la expectativa del equipo fronterizo.

La única carrera de Juárez Rojo llegó mediante un batazo sólido que rompió la blanqueada y encendió el apoyo de la afición presente en las gradas.

Aunque el resultado final favoreció 7-1 a Tijuana Municipal, la escuadra juarense cerró el torneo como subcampeona nacional, luego de una participación destacada en la fase de grupos y en la etapa eliminatoria.

Para llegar a la final, Juárez Rojo superó una ruta exigente y consiguió su pase al juego por el campeonato tras vencer 5-2 a la Región IX de Chihuahua en semifinales.

El segundo lugar nacional fortalece la presencia de la Liga Niños Héroes dentro del beisbol infantil del país y confirma el crecimiento competitivo de las categorías menores en Ciudad Juárez.

Con este resultado, los peloteros juarenses regresan a casa con un trofeo nacional y con una actuación que los coloca entre los equipos más destacados de la categoría Infantil Mayor.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.