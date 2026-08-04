Presentan programa del Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios

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El encuentro se realizará del 7 al 9 de agosto en el Centro Histórico, con actividades culturales, gastronómicas, deportivas y comunitarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal presentó la programación del Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios, que se llevará a cabo del 7 al 9 de agosto en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

Los detalles fueron expuestos durante la reunión de la Comisión Edilicia para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, coordinada por la regidora Mayra Karina Castillo Tapia, con la participación de integrantes del Ayuntamiento y personal de dependencias municipales.

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El encuentro es organizado a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, en coordinación con el Centro Municipal de Pueblos Originarios y otras áreas del Gobierno Municipal, con el propósito de abrir un espacio de convivencia y difusión de las expresiones culturales de comunidades indígenas asentadas en la ciudad.

Las actividades se desarrollarán en la Plaza del Batallón de los Supremos Poderes y en el corredor de la avenida 16 de Septiembre, donde durante tres días se ofrecerá una agenda cultural, artística, gastronómica, deportiva y comunitaria.

El programa iniciará el viernes 7 de agosto, con actividades de 2:00 de la tarde a 9:00 de la noche. Para el sábado 8 y domingo 9 de agosto, la programación está prevista de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Durante el encuentro se contemplan presentaciones de música y danzas tradicionales, actividades literarias, proyecciones audiovisuales, medicina tradicional, muestra gastronómica, exposición y venta de artesanías, una pasarela de trajes típicos y actividades deportivas.

Entre las actividades principales se encuentra la Carrera de Pueblos Originarios “Wasarówa”, en modalidades de 3 y 5 kilómetros, que se realizará el sábado 8 de agosto. La salida será a las 7:00 de la mañana desde el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, con meta en el Centro Histórico.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que la iniciativa busca reforzar el reconocimiento de la diversidad cultural en la ciudad y contribuir a la preservación de las lenguas, tradiciones y saberes de los pueblos originarios.

“Con esta iniciativa buscamos fortalecer el patrimonio cultural vivo de nuestra ciudad, contribuir a la preservación de las lenguas y tradiciones de los pueblos originarios, además de promover el diálogo intercultural y el reconocimiento de la diversidad cultural que enriquece a Ciudad Juárez”.

En la reunión participaron también los regidores Pedro Alberto Matus y José Mauricio Padilla, integrantes de la comisión; Jazmín Gallegos, directora de Desarrollo Cultural y Artístico del IPACULT, así como personal del Centro Municipal de Pueblos Originarios.

El Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios busca generar un espacio de convivencia, reconocimiento y difusión de las expresiones culturales, saberes, lenguas y tradiciones de las comunidades indígenas que forman parte de la diversidad cultural de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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