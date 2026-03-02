Descarta Municipio operativo especial durante marchas del 8M en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Secretario del Ayuntamiento señala que se privilegiará la libertad y el respeto a la manifestación pacífica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que el Gobierno Municipal no implementará un operativo especial durante las actividades del próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que en los últimos cuatro años las movilizaciones se han desarrollado de manera organizada y sin incidentes, por lo que se mantendrá el mismo esquema de respeto a la libre manifestación.

“No se hace operativo, ya que se genera la libertad absoluta del tránsito para quienes se manifiestan de manera pacífica. Considero que con algún tipo de operativo se rompe esa libertad”.

Ortiz Orpinel indicó que la administración municipal ha procurado no tener presencia directa durante las marchas, con el objetivo de garantizar un respeto absoluto a las actividades convocadas por colectivos y organizaciones.

Explicó que en años anteriores las movilizaciones se han realizado en uno o varios puntos de la ciudad, dependiendo de los grupos participantes, y que en todos los casos se han desarrollado de forma ordenada.

El secretario añadió que la conmemoración del 8M representa un ejercicio de conciencia social y subrayó la importancia de mantener vigente el motivo de la fecha, relacionado con la exigencia de derechos e igualdad para las mujeres.

El Municipio reiteró que se respetará el derecho a la libre expresión y manifestación pacífica durante las actividades programadas para este fin de semana en la ciudad.

