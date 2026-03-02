InicioEstadoJuárez / El Paso

Descarta Municipio operativo especial durante marchas del 8M en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Secretario del Ayuntamiento señala que se privilegiará la libertad y el respeto a la manifestación pacífica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que el Gobierno Municipal no implementará un operativo especial durante las actividades del próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que en los últimos cuatro años las movilizaciones se han desarrollado de manera organizada y sin incidentes, por lo que se mantendrá el mismo esquema de respeto a la libre manifestación.

“No se hace operativo, ya que se genera la libertad absoluta del tránsito para quienes se manifiestan de manera pacífica. Considero que con algún tipo de operativo se rompe esa libertad”.

- Publicidad - HP1

Ortiz Orpinel indicó que la administración municipal ha procurado no tener presencia directa durante las marchas, con el objetivo de garantizar un respeto absoluto a las actividades convocadas por colectivos y organizaciones.

Explicó que en años anteriores las movilizaciones se han realizado en uno o varios puntos de la ciudad, dependiendo de los grupos participantes, y que en todos los casos se han desarrollado de forma ordenada.

El secretario añadió que la conmemoración del 8M representa un ejercicio de conciencia social y subrayó la importancia de mantener vigente el motivo de la fecha, relacionado con la exigencia de derechos e igualdad para las mujeres.

El Municipio reiteró que se respetará el derecho a la libre expresión y manifestación pacífica durante las actividades programadas para este fin de semana en la ciudad.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Funcionarios de 46 ayuntamientos obtienen certificaciones laborales en Chihuahua

El Gobierno del Estado de Chihuahua ha llevado a cabo la entrega de certificados...
Estado

Plantea Villalobos fortalecer Consejos de Turismo en el estado

A fin de proyectar confianza hacia inversionistas y prestadores de servicios, consolidando al turismo...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto