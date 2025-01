Lidera Claudia Sheinbaum encuentro nacional con alcaldes y gobernadores

Publicidad - LB2 -

Hizo un llamado a las y los gobernadores, así como a las y los presidentes municipales a sumar esfuerzos para impulsar acciones que garanticen el acceso al agua potable, a los derechos de pueblos indígenas y para la construcción de la paz.

Ciudad de México .– Con el objetivo de unir esfuerzos para la construcción de la paz, garantizar el acceso al agua potable y hacer valer los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en todo el país, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el Encuentro Nacional Municipal, en el que participaron alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras de todo el país, así como de todos los partidos políticos.

“México es un país grandioso y mientras permanezcamos unidos no hay ningún problema que no podamos enfrentar juntas y juntos”, fue el mensaje a las y los gobernantes.

Durante el encuentro se firmó el convenio para la creación del Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que busca reconocer los derechos constitucionales que ahora tienen los pueblos originarios, a través de la asignación directa de estos recursos para que ellos, conforme a sus usos y costumbres, elijan las obras en las que quieren invertir. Para ello, destacó que el objetivo es realizar màs de 13 mil asambleas junto a los miembros de las comunidades orginarias.

Asimismo invitó a las y los alcaldes, así como a las y los gobernadores para garantizar el acceso al agua potable, a través del seguimiento de un Plan Maestro, que sume los recursos de los tres niveles de gobierno para realizar acciones específicas de mayor alcance durante los próximos tres años.

“Que juntas y juntos podamos resolver los problemas relacionados con la infraestructura de agua en nuestros municipios y de saneamiento”, comentó.

Finalmente, recordó que el eje de la atención de las causas es parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad, por lo que invitó a los mandatarios a realizar en coordinación la construcción de los Caminos de Paz, un programa basado en los Senderos Seguros que implementó cuando fue Jefa de Gobierno en la Ciudad de México y cuyo objetivo es garantizar caminos seguros a mujeres y niñas.

“Todo esto es parte del presupuesto que llega a los municipios para beneficio de las y los mexicanos. Esto lo queríamos compartir con ustedes, es algo importante, es un esfuerzo grande que estamos haciendo: presupuesto para los pueblos y comunidades indígenas, el apoyo para resolver los problemas de agua y que juntos y juntas construyamos Caminos de Paz en todo nuestro territorio”, señaló.

Recordó que, como exalcaldesa de Tlalpan, conoce los problemas que enfrentan las y los presidentes municipales en el ejercicio de gobierno y por ello aseveró es continuar reuniendose en el futuro.

“Que sepan que la Presidenta, a lo mejor no puede llegar a todos los municipios del país, pero que estamos presentes; no se me olvida lo que es ser presidenta municipal, que sabemos lo que es ser alcaldesa, que sabemos lo que viven y que son parte de este gobierno de nuestro país que está transformando para bien nuestro México”, concluyó.

