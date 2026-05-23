Se desconoce fecha y hora de la comparecencia de Rubén Rocha Moya ante la FGR

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La Fiscalía citó al gobernador con licencia de Sinaloa y a otros nueve exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con “Los Chapitos”.

Culiacán, Sinaloa (ADN/Arturo Hernández) .- La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve exfuncionarios y funcionarios de la entidad, luego de las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción criminal de “Los Chapitos”.

Sin embargo, en el comunicado oficial emitido por la dependencia federal no se especificó la fecha ni la hora en que deberán presentarse ante el Ministerio Público Federal en Culiacán.

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La ficha informativa tampoco detalló los cargos específicos que se les imputan, aunque precisó que todos fueron llamados a rendir entrevista como parte de las investigaciones derivadas de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La FGR señaló que las diligencias forman parte de una indagatoria relacionada con 10 ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa y que las comparecencias tienen como finalidad avanzar “con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones.

Los citatorios se desprenden de una investigación de autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

Funcionarios y exfuncionarios citados por la FGR

Entre las personas convocadas se encuentran:

Rubén Rocha Moya — Gobernador con licencia de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez — Senador y exsecretario General de Gobierno

Enrique Díaz Vega — Exsecretario de Administración y Finanzas

Dámaso Castro Saavedra — Subprocurador de la Fiscalía General del Estado

Marco Antonio Almanza Avilés — Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo” — Exjefe de la Policía de Investigación

Gerardo Mérida Sánchez — Exsecretario de Seguridad Pública

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado” — Exsubdirector de la Policía Estatal

Juan de Dios Gámez Mendívil — Alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito” — Excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán

De acuerdo con la información disponible, el pasado 18 de mayo el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, se entregaron voluntariamente a autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y presuntos vínculos con “Los Chapitos”.

En el caso del senador Enrique Inzunza, no se ha presentado en la Cámara de Senadores desde el pasado 19 de abril, fecha en que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló públicamente los nombres de los presuntos implicados.

Respecto a Rubén Rocha Moya, se desconoce su paradero. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró recientemente que el mandatario con licencia permanece en Sinaloa bajo resguardo de corporaciones estatales de seguridad.

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