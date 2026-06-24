México festeja fase de grupos perfecta y avance invicto a dieciseisavos del Mundial 2026

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El Tricolor derrotó 3-0 a Chequia, cerró como líder del Grupo A con nueve puntos y enfrentará el 30 de junio su primer partido de eliminación directa

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Selección Mexicana completó una actuación histórica en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer 3-0 a Chequia, resultado con el que terminó invicta, sin recibir goles y con paso perfecto rumbo a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Javier Aguirre finalizó como líder del Grupo A al sumar nueve puntos de nueve posibles, una marca inédita para el Tricolor en una Copa del Mundo.

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Después de un primer tiempo equilibrado y con pocas oportunidades claras, México resolvió el encuentro en la segunda mitad. Mateo Chávez abrió el marcador al minuto 55 tras una conducción individual, Julián Quiñones amplió la ventaja al 60 y Álvaro Fidalgo sentenció el partido en tiempo de compensación.

Con la victoria, el conjunto nacional concluyó la primera fase con tres triunfos, seis goles a favor y ninguno en contra, consolidándose como una de las selecciones con mejor rendimiento defensivo del torneo.

La noche también quedó marcada por un nuevo capítulo en la carrera de Guillermo Ochoa. El experimentado guardameta ingresó de cambio con el partido prácticamente resuelto y se convirtió en el futbolista mexicano con participación en seis ediciones de la Copa del Mundo, ampliando un récord histórico para el balompié nacional.

Mientras México aseguraba el liderato del grupo, Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea del Sur en Monterrey, resultado que permitió a los africanos quedarse con el segundo boleto a la siguiente ronda. Corea del Sur finalizó en el tercer puesto y Chequia quedó eliminada con apenas un punto.

El encuentro se disputó ante un Estadio Ciudad de México lleno, donde más de 80 mil aficionados acompañaron al Tricolor y celebraron una de las mejores actuaciones de la selección en fases de grupos mundialistas.

Los festejos se extendieron posteriormente a distintos puntos de la capital del país, especialmente en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma, donde miles de aficionados celebraron bajo una intensa lluvia el histórico desempeño del representativo nacional.

México disputará su partido de dieciseisavos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde enfrentará al rival que resulte de la definición de otro de los grupos del torneo.