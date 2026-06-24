Continuará JMAS conexión de pozo a la red de agua potable en Ejido Zaragoza

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Los trabajos podrían provocar baja presión o suspensión temporal del servicio en varios fraccionamientos del suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que este viernes 26 de junio continuará con los trabajos de conexión del pozo 274 a la red general de agua potable, obra que busca fortalecer la distribución del recurso en el suroriente de la ciudad.

Las labores se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el cruce del bulevar Fundadores y la calle Monte de Aragón, dentro de la colonia Ejido Zaragoza.

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Como parte de los trabajos, será necesario cerrar el carril de extrema izquierda en sentido de sur a norte, por lo que la descentralizada recomendó a los automovilistas transitar con precaución y considerar posibles afectaciones viales en la zona.

La JMAS advirtió que durante el proceso de conexión podría registrarse baja presión o suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores cercanos al área de intervención.

Las colonias que podrían verse afectadas son Parajes de San Juan, Privadas Florencia, Urbivilla del Cedro, Lomas del Desierto, Valle de Oriente, así como otras zonas aledañas.

La dependencia exhortó a los residentes de estos sectores a tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras se llevan a cabo los trabajos programados.

La JMAS informó que estas labores permitirán mejorar la distribución del agua potable en esa zona de Ciudad Juárez.

La conexión del pozo 274 forma parte de las acciones de infraestructura hidráulica orientadas a fortalecer el suministro del recurso y atender la demanda de los habitantes del suroriente de la ciudad.

La descentralizada agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que pudieran generarse durante la ejecución de la obra.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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