Responde Maru Campos a críticas y reta a Cruz Pérez Cuéllar a competir con obras para Juárez

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La gobernadora aseguró que el Gobierno del Estado ha destinado recursos para la frontera y sostuvo que puede superar al alcalde con licencia en resultados para la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó un reto público al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, al proponer una competencia sobre la forma de gobernar, la aplicación de políticas públicas y la distribución de recursos para beneficio de la frontera.

Durante la inauguración de un Centro de Rehabilitación Física en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), la mandataria estatal respondió a los señalamientos que el edil ha realizado en torno a diversas obras impulsadas por el Gobierno del Estado, en particular el proyecto de la Plataforma Centinela.

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“Vamos a hacer un juego, reto al alcalde de cómo gobernar, de política pública, de cómo distribuir el recurso público, cómo dar vida a Juárez, cómo darle verdad a Ciudad Juárez”.

Campos Galván afirmó que la administración estatal ha realizado inversiones en la ciudad y aseguró que su gestión ha favorecido a los habitantes de Juárez mediante obras y programas públicos.

Las declaraciones se producen luego de que Pérez Cuéllar cuestionara recientemente el financiamiento de proyectos estatales, al sostener que generan deuda pública, en contraste con las obras ejecutadas durante su administración municipal. Entre sus críticas destacó la Torre Centinela, la cual calificó como un proyecto innecesario y planteó que, de llegar a la gubernatura, podría venderse al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para destinar el inmueble a vivienda.

De acuerdo con datos del Gobierno del Estado, el proyecto integral de la Plataforma Centinela en Ciudad Juárez contempla una inversión aproximada de 4 mil 80 millones de pesos, como parte de la estrategia estatal de seguridad.

“Quién le da a Juárez y quién le quita a Juárez, te apuesto a que le gana Maru Campos a Cruz Pérez Cuéllar, dándole a Juárez. Porque Cruz Pérez Cuéllar le quita a Juárez”, expresó la gobernadora al concluir su mensaje.

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