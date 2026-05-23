Respalda Marco Bonilla a Maru Campos tras citatorio de la FGR

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua acusó presión política y defendió la actuación de la gobernadora en materia de seguridad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, expresó su respaldo a la gobernadora Maru Campos luego del citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que existe un intento de presión política contra una mandataria que, afirmó, ha enfrentado al crimen organizado en el estado.

A través de un posicionamiento público, Bonilla destacó que la gobernadora acudió personalmente a recibir la notificación y aseguró que siempre se ha conducido con responsabilidad y respeto a la ley.

- Publicidad - HP1

“Así se ha conducido siempre: de frente, con responsabilidad y con respeto a la ley”, expresó Marco Bonilla.

El alcalde sostuvo que en Chihuahua se han enfrentado directamente problemáticas relacionadas con grupos criminales y narcolaboratorios, mientras que en otras entidades existen actores políticos señalados públicamente sin consecuencias institucionales similares.

Asimismo, señaló que el citatorio ocurre después de que el Gobierno del Estado mostrara resultados en materia de seguridad y cuestionó el uso de instituciones federales para presionar políticamente a gobiernos de oposición.

“Las instituciones deben servir para impartir justicia, no para presionar políticamente”, afirmó el alcalde capitalino.

Bonilla indicó que la ley debe aplicarse de manera igualitaria y advirtió que este tipo de acciones afectan el equilibrio institucional y el respeto entre poderes.

Durante su mensaje, reiteró que Chihuahua continuará trabajando en materia de seguridad y defendiendo al estado frente a cualquier intento de intimidación política.

“Aquí hay gobierno, hay resultados y hay una Gobernadora que no se raja”, declaró.

Finalmente, el presidente municipal aseguró que Maru Campos cuenta con el respaldo de ciudadanos que reconocen su trabajo y liderazgo al frente del Gobierno del Estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.