“Soy un hombre honrado que no tiene nada que temer”: Rocha Moya

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El gobernador con licencia de Sinaloa aseguró que atenderá el requerimiento de la FGR “con la frente en alto”.

Culiacán, Sinaloa (ADN/Arturo Hernández) .– A través de redes sociales, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró ser “un hombre honrado” y afirmó que no tiene nada que temer ante el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR).

La declaración ocurre luego de que este sábado se diera a conocer que el mandatario fue llamado a comparecer ante autoridades federales por las acusaciones formuladas en Estados Unidos en torno a presuntos vínculos con la facción criminal de “Los Chapitos”.

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“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer”, escribió Rocha Moya en su cuenta de Facebook.

El mandatario con licencia sostuvo que enfrentará el proceso con tranquilidad y defendió su trayectoria política, al señalar que su historia personal respalda su actuar público.

“Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, expresó.

Rocha Moya afirmó además que colaborará con las autoridades federales y manifestó confianza en que las investigaciones permitirán esclarecer los hechos.

El caso ocurre en medio de una creciente atención política y judicial en Sinaloa, donde diversos funcionarios y exfuncionarios han sido citados por autoridades federales tras las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses.

El gobernador con licencia había permanecido fuera de la vida pública y ausente de redes sociales desde el pasado 1 de mayo, fecha en que presentó su solicitud de licencia ante el Congreso del Estado de Sinaloa.

Desde entonces, no había emitido declaraciones relacionadas con las acusaciones hechas por autoridades de Estados Unidos, las cuales lo señalan por presuntos vínculos con integrantes de “Los Chapitos”.

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