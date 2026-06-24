Acusa Morena al PAN de impulsar una reforma electoral con fines políticos

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El partido rechazó señalamientos de la oposición y cuestionó la gestión estatal en materia de seguridad, salud e infraestructura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Morena respondió a las críticas formuladas por el Partido Acción Nacional (PAN) en el contexto de la discusión sobre una reforma electoral en Chihuahua y aseguró que la propuesta promovida desde el Congreso del Estado tenía un propósito político más que un objetivo de combate a la delincuencia.

El partido sostuvo que la iniciativa representaba una simulación legislativa orientada a construir narrativas en contra de su movimiento. Asimismo, afirmó que durante el debate fueron desestimadas propuestas relacionadas con la elección directa de regidores y cuestionó mecanismos que, según su postura, beneficiarían a candidatos a alcaldías que no obtuvieran el triunfo en las urnas.

“Cualquier persona que tenga vínculos con la delincuencia debe enfrentar la ley, sin importar partido, cargo o apellido”.

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Morena reiteró que su posición ha sido respaldar la aplicación de la ley sin distinción partidista y rechazó acusaciones que, a su juicio, buscan vincular a integrantes de su movimiento con actividades ilícitas sin pruebas suficientes.

En el comunicado, el partido también dirigió críticas al gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos Galván, al señalar problemas relacionados con la inseguridad, el estado de las carreteras, el sistema de salud, el transporte público y diversos asuntos administrativos que afectan a trabajadores del sector público.

La organización política cuestionó además la postura asumida por el PAN respecto a temas de alcance nacional, particularmente en torno a la situación política de Sinaloa, y defendió la actuación de integrantes de Morena que han enfrentado investigaciones o procesos legales, al señalar que estos deben resolverse conforme a los procedimientos institucionales correspondientes.

Morena sostuvo que mantiene el respaldo ciudadano y reiteró su defensa de la soberanía nacional, al tiempo que acusó a sus adversarios políticos de promover campañas de desinformación para desacreditar a la denominada Cuarta Transformación.

El partido concluyó que los cambios políticos registrados en Chihuahua reflejan una transformación en las preferencias ciudadanas y reafirmó su intención de mantener su estrategia de organización territorial y participación política.

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