Denuncia Martín Chaparro falta de equidad en proceso interno de Morena en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El aspirante a la coordinación de la Defensa de la 4T pidió al partido garantizar condiciones iguales para quienes participan en la contienda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El fundador y exdirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, denunció falta de equidad en el proceso interno para definir la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua y llamó a la dirigencia nacional a garantizar que todos los aspirantes compitan en las mismas condiciones.

Chaparro sostuvo que el partido debe hacer valer las reglas establecidas para el proceso interno y reconocer a quienes, afirmó, han respetado los lineamientos emitidos por la dirigencia nacional, en contraste con actores que, dijo, realizan actividades anticipadas de promoción.

“Hago un llamado al partido para que ponga orden en ese tema y establezca la equidad.”

- Publicidad - HP1

El exdirigente estatal evitó mencionar nombres, aunque cuestionó la promoción anticipada de algunos perfiles y desestimó las encuestas en las que únicamente aparecen otros aspirantes, al considerar que no reflejan el panorama completo de la contienda interna.

El morenista afirmó que la decisión final dependerá del conocimiento que la ciudadanía tenga sobre los perfiles registrados, por lo que expresó confianza en que su trayectoria dentro del movimiento sea tomada en cuenta durante la encuesta que definirá a la persona coordinadora en Chihuahua.

“La gente es muy inteligente y conoce muy bien los perfiles que hasta el momento nos hemos registrado para la encuesta de Chihuahua.”

Chaparro aseguró que las campañas publicitarias, los espectaculares o las movilizaciones no serán determinantes en el resultado del proceso, al sostener que Morena cuenta con mecanismos profesionales para la realización de sus encuestas internas.

Finalmente, manifestó que, en caso de no resultar favorecido, respaldará a quien sea designado para encabezar los trabajos del movimiento en Chihuahua, con el objetivo de mantener la unidad del partido rumbo al proceso electoral.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.