Declara César Jáuregui ante la FGR por investigación sobre presencia de agentes de la CIA en Chihuahua

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El exfiscal acudió a las instalaciones federales en Ciudad Juárez como parte de las indagatorias por el operativo en Morelos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El exfiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez para rendir declaración como parte de la investigación federal relacionada con la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense durante un operativo realizado en abril pasado en la sierra Tarahumara.

A su llegada al Ministerio Público Federal, Jáuregui fue recibido por representantes de medios de comunicación y por un grupo de manifestantes que expresaron respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván. El exfuncionario arribó acompañado de abogados a bordo de una camioneta Suburban.

“Vengo a comparecer en la Fiscalía en los términos en que fuimos citados”, declaró brevemente ante los medios.

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La indagatoria federal se originó tras el operativo efectuado los días 17, 18 y 19 de abril de 2026 en el municipio de Morelos, donde autoridades estatales realizaron el aseguramiento de un laboratorio clandestino presuntamente vinculado al narcotráfico. Posteriormente trascendió que en las acciones participaron cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

El caso adquirió mayor relevancia pública después de que se reportara la muerte de dos de los agentes extranjeros en un accidente carretero ocurrido en la sierra de Chihuahua, cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco mientras regresaban hacia la capital del estado. Las víctimas fueron identificadas como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

Días después del operativo, el 27 de abril de 2026, César Jáuregui presentó su renuncia irrevocable como titular de la Fiscalía General del Estado, en medio de la polémica generada por la participación de personal extranjero en territorio estatal sin conocimiento previo del Gobierno federal, según las investigaciones en curso.

La FGR mantiene abiertas las investigaciones para determinar las condiciones en las que se desarrolló el operativo, así como la posible coordinación entre autoridades estatales y agencias estadounidenses durante las acciones realizadas en la región serrana de Chihuahua.

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