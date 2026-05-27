VIDEO: Advierte Jorge Romero movilizaciones si Morena intenta actuar contra Maru Campos

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El dirigente nacional del PAN acusó persecución política desde la 4T y aseguró que la gobernadora de Chihuahua cuenta con respaldo nacional

Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, acusó al gobierno federal y a Morena de emprender una persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y advirtió que el panismo responderá con movilizaciones nacionales si se intenta proceder penalmente contra la mandataria estatal.

Durante una rueda de prensa realizada afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, Romero sostuvo que la comparecencia de Campos Galván forma parte de una estrategia política impulsada por la Cuarta Transformación.

“Venimos a denunciar políticamente la persecución de la cual está siendo objeto Maru Campos por parte de la 4T”, afirmó.

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El dirigente panista aseguró que la gobernadora de Chihuahua ya trascendió políticamente al PAN y cuenta con respaldo ciudadano nacional.

“No son decenas de personas en este país; son cientos de miles de mexicanas y mexicanos que respaldamos a nuestra gran gobernadora de Chihuahua”, expresó.

Romero también criticó las investigaciones abiertas por la FGR relacionadas con el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades localizaron y desmantelaron un narcolaboratorio y posteriormente surgieron señalamientos sobre presunta participación de agentes extranjeros.

“Vivimos en un país donde, si desmantelas un narcolaboratorio, entonces te citan para comparecer ante la Fiscalía General de la República”, declaró.

El líder nacional del PAN contrastó el caso de Maru Campos con las investigaciones abiertas contra políticos de Morena señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Si eres gobernador de Morena y cogobiernas con el crimen organizado, se te defiende”, sostuvo.

Romero acusó además un “doble rasero” por parte del oficialismo federal y afirmó que Acción Nacional continuará denunciando presuntos vínculos entre Morena y grupos criminales.

“No vamos a dejar de denunciar el narcopacto que existe en este país”, señaló.

Durante su intervención, el dirigente panista respaldó públicamente la estrategia jurídica de la gobernadora y aseguró que el citatorio emitido por la FGR carece de sustento legal.

Asimismo, advirtió que el PAN responderá con movilizaciones nacionales si se intenta actuar penalmente contra la mandataria estatal fuera del marco constitucional.

“Nadie le va a tocar ni un pelo a la gobernadora”, afirmó.

Romero sostuvo que cualquier intento de proceder contra Campos Galván implicaría violentar el marco constitucional relacionado con el fuero de los gobernadores.

“Si pretendieran ponerle un dedo encima a la gobernadora, nos vamos cientos de miles de personas a las calles”, advirtió.

La comparecencia de Maru Campos ante la FGR ocurre en medio del creciente conflicto político entre Morena y el gobierno estatal de Chihuahua, tras la apertura de investigaciones federales y la promoción de solicitudes de juicio político en la Cámara de Diputados.