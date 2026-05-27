Destaca Sheinbaum reducción de 49% en homicidios dolosos durante su gobierno

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Gobierno federal atribuye resultados a la Estrategia Nacional de Seguridad y al fortalecimiento de inteligencia.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido una reducción preliminar del 49 por ciento en los homicidios dolosos en el país, al pasar de un promedio diario de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 44.3 en mayo de 2026.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que los resultados son consecuencia de un trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad, instituciones federales y gobiernos estatales.

“A nosotros lo que nos interesa es la construcción de la paz en México, es decir, disminuir los delitos y eso se hace con Atención a las Causas y con cero impunidad”, señaló la presidenta.

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Sheinbaum destacó que la estrategia de seguridad también ha permitido el desmantelamiento de cerca de 2 mil 400 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas, además del aseguramiento de más de 400 toneladas de droga en distintos operativos.

Asimismo, informó que entre octubre de 2024 y abril de 2026 se registró una disminución del 76 por ciento en los decomisos de fentanilo en la frontera con Estados Unidos, al reducirse de 863 a 208 kilogramos asegurados, de acuerdo con datos de autoridades estadounidenses.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que durante el actual gobierno han sido detenidos cerca de 54 mil 300 presuntos delincuentes y 85 funcionarios o exfuncionarios vinculados a distintos delitos, entre ellos seis alcaldes en funciones al momento de su captura.

Entre las entidades con mayores reducciones en homicidios dolosos se encuentra Chihuahua, con una disminución de 57.4 por ciento respecto a septiembre de 2025, según los datos presentados por el gabinete federal.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que actualmente se mantienen desplegados más de 107 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional en todo el país, de los cuales 6 mil 140 operan en Chihuahua.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que dentro del eje denominado Atención a las Causas se han incorporado miles de jóvenes a programas educativos, deportivos, culturales y laborales, además de realizar jornadas comunitarias y entrega de apoyos sociales en distintas regiones del país.

“El trabajo que se ha hecho en año y medio desde que entramos ha dado un resultado muy importante”, afirmó Sheinbaum al reiterar que la estrategia continuará enfocada en disminuir la violencia y fortalecer la presencia institucional en el territorio nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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