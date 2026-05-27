Prevén temperaturas de hasta 34 grados en Ciudad Juárez durante los próximos días

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Protección Civil anticipa jornadas soleadas, baja probabilidad de lluvia y rachas de viento moderadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que este miércoles 27 de mayo se espera un clima mayormente soleado en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 19 grados durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones permanecerán estables con escasa probabilidad de lluvia, estimada entre el 0 y el 3 por ciento. Además, se prevén vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar velocidades de hasta 32 kilómetros por hora.

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Para la noche de este miércoles se contempla un cielo mayormente despejado, mientras que las condiciones de viento se mantendrán similares a las registradas durante el día.

Protección Civil adelantó que durante jueves y viernes continuará el incremento de temperatura en la región fronteriza. Para el jueves se pronostica una máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 21 grados, con ambiente soleado y baja posibilidad de precipitaciones.

En tanto, el viernes se espera una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 21 grados centígrados. También se prevén variaciones en la intensidad del viento, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad y permanecer atenta a los avisos oficiales emitidos por Protección Civil.

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