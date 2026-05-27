Instalará JMAS válvulas en Ejército Nacional por trabajos de sectorización

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Suspensión temporal del servicio afectará a varias colonias este 28 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que este miércoles 28 de mayo llevará a cabo la instalación de tres válvulas sobre la avenida Ejército Nacional, como parte de los trabajos de sectorización correspondientes al Distrito 5.

Las maniobras se realizarán en los cruces de avenida Ejército Nacional con Tecnológico, así como en Ejército Nacional y Valentín Fuentes, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la distribución del servicio en la ciudad.

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Debido a las obras, se presentará suspensión temporal del suministro o baja presión de agua potable entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, afectando a las colonias Era del Valdez, Infonavit Casas Grandes y De Márquez, además de la zona de LEAR y sectores aledaños.

La JMAS exhortó a los habitantes de las áreas impactadas a tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras se desarrollan los trabajos programados.

El organismo operador indicó que las labores forman parte del proceso de sectorización hidráulica que se realiza en distintos puntos de Ciudad Juárez para optimizar el control y distribución del agua potable.

La dependencia aseguró que las cuadrillas trabajarán de manera continua para concluir las maniobras en el menor tiempo posible, al tiempo que agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones temporales derivadas de estas acciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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