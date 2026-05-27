Expresa Alfredo Chávez respaldo a Maru Campos ante presiones políticas

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El coordinador del PAN en el Congreso afirmó que Chihuahua debe responder con unidad institucional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, manifestó su respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y aseguró que enfrenta una etapa de presión política derivada de sus posturas públicas y de las acciones emprendidas por el Gobierno estatal en materia de seguridad.

El legislador panista señaló que la situación que atraviesa la mandataria estatal rebasa el ámbito personal y tiene implicaciones para Chihuahua y para quienes respaldan el modelo de gobierno impulsado por la actual administración.

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Chávez Madrid recordó diversas etapas de colaboración política con la gobernadora, tanto en el Congreso del Estado como en el Gobierno Municipal de Chihuahua, y sostuvo que ha observado una trayectoria marcada por la toma de decisiones en escenarios complejos y por el ejercicio institucional de sus responsabilidades públicas.

“Maru no está sola, tiene a sus diputados, a sus amigos, pero sobre todo a los chihuahuenses”, expresó el coordinador parlamentario.

El diputado afirmó que existe preocupación cuando una figura pública enfrenta consecuencias por emitir posturas que consideró legítimas dentro del debate nacional, por lo que insistió en que Chihuahua debe asumir una posición firme frente a ese contexto político.

Asimismo, indicó que el respaldo expresado por la bancada panista busca acompañar políticamente a la gobernadora ante el momento que enfrenta, además de respaldar las decisiones institucionales tomadas por el Gobierno estatal.

El coordinador del PAN reiteró que, desde su perspectiva, la prioridad debe mantenerse en la estabilidad, la paz y el desarrollo de Chihuahua, mediante una respuesta institucional y coordinada entre los distintos actores políticos del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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