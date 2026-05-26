Promueven diputados de Morena juicio político contra Maru Campos

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Legisladores locales de Chihuahua acusan a la gobernadora de permitir participación de agentes de la CIA en operativo realizado en la Sierra Tarahumara

Ciudad de México (ADN/Staff) – Diputados locales de Morena presentaron este martes ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por presuntamente permitir la participación de agentes extranjeros en un operativo contra el narcotráfico realizado en el municipio de Morelos.

La solicitud fue promovida por once legisladores morenistas de Chihuahua y quedó formalmente registrada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

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El procedimiento deberá ser ratificado en los próximos días para posteriormente ser turnado a la Subcomisión de Examen Previo, instancia encargada de analizar la viabilidad jurídica y política del juicio político.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, explicó que el documento deberá ratificarse formalmente antes de continuar con el trámite legislativo correspondiente.

“Una vez que se presenta el juicio, se necesita ratificar el documento”, señaló.

Entre los legisladores promoventes aparecen Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Maynez, Óscar Daniel Avitia Arellanes, Elizabeth Guzmán Argueta, María Antonieta Pérez Reyes, Brenda Ríos Prieto, Pedro Torres Estrada, Edith Palma Ontiveros, Herminia Gómez Carrasco y Jael Argüelles Díaz.

La solicitud surge en medio de la confrontación política generada tras el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades localizaron y desmantelaron un narcolaboratorio y posteriormente se abrió una investigación federal por la presunta participación de civiles extranjeros en tareas de seguridad.

Morena ha sostenido públicamente que la administración estatal permitió la participación de agentes ligados a agencias estadounidenses en territorio chihuahuense sin autorización formal del Gobierno de México.

La dirigencia nacional del partido también respaldó las actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con el citatorio girado a la gobernadora de Chihuahua.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que el fuero constitucional de Maru Campos no se vulnera al ser requerida únicamente como testigo dentro de una investigación ministerial.

“La gobernadora está convocada como testigo, por lo tanto, el fuero constitucional no está siendo violentado”, declaró.

Montiel sostuvo además que la mandataria estatal reaccionó públicamente al caso únicamente tras la presión social y mediática generada por los hechos ocurridos en Morelos.

“Ella nos informó una serie de delitos que cometió”, expresó la dirigente morenista.

La líder nacional de Morena también acusó a Acción Nacional de intentar utilizar el fuero constitucional como mecanismo de protección política.

“Consideramos que debe cumplirse con la ley”, señaló.

La solicitud de juicio político ocurre en paralelo a la comparecencia que Maru Campos deberá realizar ante la FGR y al clima de confrontación política creciente entre Morena y el gobierno estatal rumbo al proceso electoral de 2027.

La gobernadora ha rechazado las acusaciones y sostiene que enfrenta una persecución política impulsada desde el gobierno federal y Morena por los resultados obtenidos en materia de seguridad y por la disputa política en Chihuahua.