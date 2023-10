Exhorta Salud Municipal a no automedicarse por enfermedades respiratorias

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Salud Municipal pidió a la comunidad cuidarse ante la llegada del otoño y si presenta síntomas de enfermedades respiratorias es importante no automedicarse, ya que esto puede traer graves daños.

Ciudad Juárez, Chih .- “Vienen las temporadas de frío, como bien sabemos el clima de Ciudad Juárez es muy extremo y las principales precauciones para no presentar una enfermedad respiratoria y ante ello la principal precaución es tener una buena alimentación, consumir vitamina C y tomar muchos líquidos”, dijo la directora general de Salud, Daphne Santana Fernández.

En el marco de la Cruzada Rosa, que se realizó en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec dijo que si una persona presenta síntomas de resfrío o ya se enfermó completamente no debe automedicarse; en este caso lo que debe hacer es acudir al médico para que dé el tratamiento adecuado.

Sí es recomendable tomar té, de cualquiera, pero no usar un medicamento que no esté recomendado por un doctor, ya que usar este tipo de productos sin supervisión puede no solucionar la enfermedad y agravar el problema, dijo,

“Generalmente en esta temporada las infecciones son virales y no requieren antibióticos y muchos de nosotros tenemos la costumbre de acudir a las farmacias para comprar un antibiótico para la gripa que tenemos y eso no es correcto, vamos a ser resistentes a medicamentos y eso nos va a provocar problemas”, dijo.

Antes de ir al médico la persona puede consumir fruta de temporada rica en vitamina C, beber líquidos y tés, pero no es recomendable dar estas bebidas a niños menores de un año de edad.

