Estos son los presidentes de EEUU que no buscaron la reelección

Aquí los nombres de los presidentes que antes de Biden decidieron culminar su mandato en un solo término.

James K. Polk

James K. Polk asumió el cargo en 1845 con un conjunto específico de objetivos, incluida la anexión de Texas y la adquisición del territorio de Oregón.

En ese momento no había límite de mandato presidencial, y era común que los candidatos se comprometieran a no postularse para la reelección como una muestra de humildad personal. Habiendo cumplido sus objetivos, Polk cumplió su promesa de servir sólo un período y no buscó la reelección en 1848.

James Buchanan

Elegido en 1856, James Buchanan también se comprometió a servir sólo un período como presidente, pero su decisión de honrar esta promesa en 1860 probablemente estuvo influenciada por el tumultuoso estado de la nación y su propia impopularidad.

La presidencia de Buchanan estuvo marcada por su fracaso a la hora de abordar eficazmente la creciente división nacional sobre la esclavitud que eventualmente conduciría a la Guerra Civil, y al final de su mandato, el Partido Demócrata estaba dividido entre sus facciones del norte y del sur.

Rutherford B. Hayes

Al aceptar la nominación del Partido Republicano, Rutherford B. Hayes se comprometió a servir solamente un período como presidente y se mantendría fiel a su palabra, negándose a buscar la reelección en 1880.

Esta decisión fue influenciada en parte por la controversia que rodeó su elección inicial en 1876. Las acusaciones de fraude electoral habían dejado a varios estados con votos electorales disputados, y aunque una comisión bipartidista especial decidió a favor de Hayes, su legitimidad nunca fue completamente aceptada por muchos demócratas.

Calvin Coolidge

En 1927, el presidente Calvin Coolidge sorprendió a muchos al declarar: “No elijo postularme para presidente en 1928”. Coolidge había asumido la presidencia después de la muerte de Warren G. Harding en 1923 y ganó las elecciones por derecho propio en 1924.

A pesar de su popularidad y una economía fuerte, Coolidge optó por no buscar otro mandato, escribiendo más tarde en su autobiografía que nunca estuvo interesado en el poder o la fama y que estaba listo para ser “aliviado de las pretensiones y delirios de la vida pública”.

Harry S. Truman

Después de servir casi dos mandatos completos, el presidente Harry S. Truman decidió no postularse para la reelección en 1952. Truman se había convertido en presidente tras la muerte de Franklin D. Roosevelt en 1945, ganó un mandato completo en 1948 y había considerado seriamente postularse nuevamente.

Sin embargo, ante los bajos índices de aprobación debido a la Guerra de Corea en curso y los escándalos de corrupción en su administración, Truman anunció su decisión de retirarse de la carrera, lo que permitió al Partido Demócrata nominar a un nuevo candidato.

Lyndon B. Johnson

En 1968, en medio de la creciente oposición a la guerra de Vietnam y los desafíos dentro de su propio partido, el presidente Lyndon B. Johnson conmocionó a la nación al anunciar que no buscaría la reelección.

Johnson asumió la presidencia tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963 y ganó un mandato completo en 1964. Pero a medida que crecía el sentimiento antibélico y sus índices de aprobación disminuían, Johnson optó por hacerse a un lado, declarando famosamente: “No buscaré, y no aceptaré, la nominación de mi partido para otro mandato como su presidente”.

Joe Biden

En respuesta a las preocupaciones sobre su edad como candidato presidencial en 2020, Joe Biden hizo declaraciones que sugerían que solo buscaría un mandato, llamándose a sí mismo un “candidato de transición”. En 2024, sin embargo, Biden buscó la nominación del Partido Demócrata, explicando que los múltiples desafíos que enfrenta la nación lo dejaban con más trabajo por hacer.

Se postuló prácticamente sin oposición en las primarias estatales demócratas, donde ganó la mayoría de los delegados. Aunque Biden, de 81 años, inicialmente se resistió a las sugerencias de que su avanzada edad y su rezagado desempeño en público dañarían las posibilidades electorales de los demócratas, finalmente optó por hacerse a un lado y respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris para la nominación.

Conclusión

En las últimas décadas, postularse para la reelección se ha convertido en la expectativa predeterminada para los candidatos elegibles, lo que hace que la decisión de Biden de hacerse a un lado parezca extraordinaria.

Pero durante gran parte de la historia de Estados Unidos, buscar la reelección no era de ninguna manera esperado, y a veces incluso menospreciado. Si bien los políticos a menudo están motivados por muchos factores diferentes, el hecho de que un titular se haga a un lado podría verse como una indicación de crisis o un movimiento responsable que permite que surja un nuevo liderazgo.