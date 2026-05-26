Acude Rubén Rocha Moya a declarar ante la FGR en Culiacán

Publicidad - LB2 -

El gobernador con licencia de Sinaloa aseguró que continuará atendiendo los llamados de la autoridad federal y defendiendo su inocencia.

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció este martes ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, donde respondió cuestionamientos formulados por una agente del Ministerio Público Federal relacionados con investigaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

Junto con Rocha Moya también acudieron el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el vicefiscal general de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Saavedra; y Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal.

- Publicidad - HP1

Las autoridades federales los citaron en el contexto de señalamientos relacionados con presuntas actividades de conspiración para importar droga, posesión de armamento y protección a integrantes del grupo criminal conocido como “Los Chapitos”.

Tras concluir la diligencia, Rocha Moya difundió un posicionamiento en redes sociales en el que afirmó que continuará colaborando con las autoridades mexicanas.

“Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”.

El mandatario con licencia aseguró que mantiene confianza en el sistema judicial mexicano y en las instituciones encargadas de procurar justicia.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora”.

Rocha Moya también expresó respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y vinculó su postura con los principios de la llamada Cuarta Transformación.

Por separado, los demás exfuncionarios que comparecieron ante la FGR señalaron que atenderán cualquier requerimiento adicional de las autoridades y reiteraron su disposición para colaborar en las investigaciones.

Las diligencias se realizaron en los juzgados federales ubicados junto al penal de Aguaruto, sobre la carretera Culiacán-Navolato.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.