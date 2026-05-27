VIDEO: ¡SORPRESA! Se presenta César Jáuregui a cita en FGR

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El exfiscal afirmó que la gobernadora Maru Campos “no tiene de qué preocuparse” y defendió la legalidad de las actuaciones estatales durante el operativo en Morelos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff/Arturo Hernández) – El exfiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez para rendir declaración como parte de la investigación federal relacionada con la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos durante un operativo realizado en abril pasado en la sierra Tarahumara.

Jáuregui arribó acompañado de abogados a bordo de una camioneta Suburban y fue recibido tanto por medios de comunicación como por un grupo de manifestantes que expresaron respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

“Vengo a comparecer en la Fiscalía en los términos en que fuimos citados”, declaró brevemente a su llegada.

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El exfuncionario estatal sostuvo además que la mandataria estatal no enfrenta motivos de preocupación ante las investigaciones abiertas por la Federación y reiteró confianza en la legalidad de las actuaciones realizadas por las autoridades chihuahuenses.

“Ella aquí no tiene de qué preocuparse mucho. Confía en la justicia de este país”, expresó.

Jáuregui afirmó que el desempeño institucional de la Fiscalía estatal respalda la legalidad de las acciones emprendidas durante el operativo investigado.

“El desempeño de esta fiscalía confirma la legalidad de sus actuaciones”, señaló.

El exfiscal también consideró que el caso ha adquirido un componente político que rebasa el ámbito estrictamente jurídico.

“Yo creo que el delito no puede politizarse de más, como probablemente está ocurriendo”, agregó.

La indagatoria federal se originó tras el operativo efectuado los días 17, 18 y 19 de abril de 2026 en el municipio de Morelos, donde autoridades estatales realizaron el aseguramiento de un laboratorio clandestino presuntamente vinculado al narcotráfico.

Posteriormente trascendió que en las acciones participaron cuatro agentes de la CIA, situación que derivó en cuestionamientos sobre la legalidad y los alcances de la colaboración entre autoridades estatales y agencias estadounidenses en territorio mexicano.

El caso tomó mayor relevancia pública luego de que se reportara la muerte de dos agentes extranjeros en un accidente carretero ocurrido en la sierra de Chihuahua, cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco mientras regresaban hacia la capital del estado.

Las víctimas fueron identificadas como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

Días después del operativo, el 27 de abril de 2026, César Jáuregui presentó su renuncia irrevocable como titular de la Fiscalía General del Estado, en medio de la controversia política y jurídica generada por la participación de personal extranjero en el operativo.

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones para determinar las condiciones en las que se desarrollaron las acciones en Morelos, así como la posible coordinación entre autoridades estatales y agencias estadounidenses durante el operativo realizado en la región serrana de Chihuahua.

Mientras tanto, la gobernadora Maru Campos acudió este mismo miércoles a las instalaciones centrales de la FGR en la Ciudad de México, acompañada por dirigentes nacionales del PAN y por su defensa jurídica encabezada por Roberto Gil Zuarth, donde denunció públicamente una presunta persecución política por parte del gobierno federal.

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