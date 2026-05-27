Afirma Gustavo Elizondo que el país “ha perdido el balance y el control”

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El exalcalde juarense señaló que existe un trasfondo político en las recientes tensiones nacionales y respaldó a Maru Campos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El exalcalde de Ciudad Juárez, Gustavo Elizondo, afirmó que México atraviesa una etapa de crisis política e institucional, al considerar que el Gobierno federal “ha perdido el balance y el control” frente a diversos problemas nacionales.

Las declaraciones fueron realizadas durante la manifestación de apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, efectuada este miércoles en las afueras de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.

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Elizondo sostuvo que existe un trasfondo político detrás de las recientes tensiones y señalamientos públicos registrados en el país, particularmente en torno a las controversias relacionadas con la administración estatal de Chihuahua y el caso por el que la mandataria acudió a declarar ante autoridades federales.

“El país se está cayendo a pedazos y han perdido el balance y el control”, declaró Gustavo Elizondo durante su participación en la concentración.

El exfuncionario señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta dificultades para mantener el control en distintos temas nacionales, situación que, dijo, ha derivado en un escenario de confrontación política e incertidumbre.

También consideró que el contexto actual es utilizado para responsabilizar a determinados actores políticos de los problemas nacionales, con el propósito de desviar responsabilidades ante la falta de resultados gubernamentales.

Durante su mensaje, Elizondo expresó preocupación por el rumbo político e institucional del país, al advertir sobre un posible uso de las instituciones públicas con fines políticos en medio del actual clima de polarización.

El exalcalde afirmó además que México atraviesa un momento complejo en materia de gobernabilidad, seguridad y estabilidad política, factores que, aseguró, han generado incertidumbre entre la población.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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