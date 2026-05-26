Aclara Fiscalía capitalina que Maru Campos NO enfrenta acción penal por denuncia de Javier Corral

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La audiencia programada en Ciudad de México deriva de una impugnación presentada por el exgobernador chihuahuense contra una resolución de no ejercicio de la acción penal

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no enfrenta actualmente una acción penal derivada de la denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral Jurado por presuntos delitos relacionados con los hechos ocurridos en agosto de 2024 en el bar “Gin Gin”.

La precisión ocurrió luego de que la mandataria estatal denunciara públicamente una nueva “persecución política” tras recibir un citatorio relacionado con dicho expediente.

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De acuerdo con información confirmada por autoridades capitalinas, desde febrero de este año la Fiscalía determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

El caso está vinculado con el operativo realizado en la colonia Roma de la Ciudad de México, cuando autoridades chihuahuenses intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Javier Corral por presunto peculado agravado y desvío de recursos públicos.

La audiencia prevista para el próximo 29 de mayo corresponde únicamente a la revisión de una impugnación promovida por Corral Jurado contra la decisión ministerial de no proceder penalmente contra Campos Galván.

La propia Fiscalía capitalina confirmó que la comparecencia no implica judicialización del caso ni imputación formal contra la gobernadora de Chihuahua.

Pese a ello, Maru Campos sostuvo en un mensaje difundido públicamente que enfrenta una ofensiva simultánea impulsada desde el ámbito federal y político.

“Cuando tantas vías distintas se activan a la vez contra una sola gobernadora, no estamos ante hechos aislados, estamos ante una sola intención: una persecución política pura y dura”, afirmó previamente la mandataria.

La gobernadora vinculó el nuevo citatorio con otros procedimientos abiertos recientemente, incluyendo la investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con el operativo efectuado en el municipio de Morelos y las solicitudes de juicio político promovidas por legisladores de Morena.

El posicionamiento de la Fiscalía de la Ciudad de México volvió a colocar bajo cuestionamiento el manejo político y mediático realizado por el gobierno estatal frente a los procedimientos legales actualmente abiertos.

Hasta el momento, ni Javier Corral ni el gobierno de Chihuahua han emitido nuevos posicionamientos tras la aclaración realizada por autoridades capitalinas.

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