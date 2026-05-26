Supervisa Marco Bonilla avance del puente en carretera Aldama

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La obra del paso superior registra un avance del 72 por ciento y busca fortalecer la movilidad en Chihuahua capital.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla realizó un recorrido de supervisión por la obra del paso superior ubicado en la intersección de la carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea, donde constató que el proyecto presenta un avance del 72 por ciento.

Durante la visita, el presidente municipal estuvo acompañado por el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, así como por ingenieros responsables de la construcción, quienes detallaron los trabajos que actualmente se desarrollan en la zona.

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Las labores se concentran en la construcción de la losa superior, rampas de acceso y descenso, banquetas, además de trabajos de pavimentación y afinado de terracerías, como parte de la etapa final de la infraestructura vial.

Marco Bonilla señaló que este tipo de proyectos tienen como objetivo mejorar la movilidad urbana y disminuir los tiempos de traslado para las familias que diariamente circulan por este sector de la ciudad.

“Este nuevo paso superior permitirá fortalecer la conectividad de Chihuahua Capital y ofrecer una mejor imagen urbana para quienes ingresan a la ciudad”, expresó el alcalde durante el recorrido.

El Gobierno Municipal indicó que la obra también contempla beneficios relacionados con el ahorro de combustible y el fortalecimiento de la seguridad vial para automovilistas y usuarios que transitan por la zona.

El alcalde reiteró que las supervisiones permanentes forman parte de la estrategia para garantizar que las obras públicas se ejecuten con calidad y dentro de los tiempos programados, a fin de beneficiar a la población chihuahuense.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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