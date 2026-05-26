Funciona nueva obra pluvial en la colonia Olimpia durante recientes lluvias

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La infraestructura desarrollada por la JMAS busca prevenir inundaciones y beneficiar a más de mil habitantes del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento informó que la obra de captación pluvial construida en la colonia Olimpia respondió de manera favorable durante las lluvias registradas recientemente en la ciudad, pese a que el proyecto aún no ha concluido en su totalidad.

La infraestructura se desarrolla en el cruce de las calles Apolo y Atlante, con una inversión de más de 4.6 millones de pesos y el objetivo de reducir problemas de inundaciones y encharcamientos que históricamente afectaban a los habitantes del sector.

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El jefe de Supervisión de Obra de la JMAS, Daniel Rodríguez, explicó que los trabajos iniciaron en enero y actualmente se encuentran en la etapa final.

Detalló que aún falta la colocación de tapas en las bóvedas y la conexión de canaletas que conducirán el agua acumulada hacia las cajas de captación.

“Observamos que el agua llegó a las bóvedas, cumpliendo con la función de manera adecuada”.

El funcionario señaló que durante las lluvias recientes se comprobó el funcionamiento del sistema, ya que no se presentaron encharcamientos importantes en la zona.

La obra contempla cuatro bóvedas, dos de ellas equipadas con pozos de 15 metros de profundidad destinados a captar el agua de lluvia y facilitar su filtración al subsuelo.

Además, las estructuras cuentan con capacidad para almacenar temporalmente hasta 100 mil litros de agua mientras se realiza el proceso de absorción natural.

La etapa final del proyecto incluye labores de limpieza general, instalación de malla filtrante y conexión definitiva de las canaletas.

Por su parte, la vecina del sector Rocío Arellano señaló que durante años los habitantes gestionaron soluciones para atender las inundaciones en la colonia.

“Esta obra representa un gran beneficio para la colonia”.

La JMAS informó que la obra quedará concluida en las próximas semanas y reiteró que este tipo de proyectos forman parte de la estrategia para mejorar la infraestructura pluvial y la calidad de vida de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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