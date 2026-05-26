Se confrontan activistas LGBT y seguridad del Congreso durante sesión en Juárez

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La confrontación ocurrió en el Pueblito Mexicano durante protestas por la exclusión del matrimonio igualitario del orden del día

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Una confrontación entre manifestantes del movimiento LGBT+, personal de seguridad y la diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, se registró este martes durante la sesión itinerante del Congreso del Estado celebrada en el complejo administrativo de Pueblito Mexicano, luego de que activistas intentaran ingresar al recinto legislativo para exigir la discusión del matrimonio igualitario.

El incidente ocurrió cuando un grupo de manifestantes buscó acceder al área de sesiones tras conocer que la iniciativa relacionada con el reconocimiento del matrimonio igualitario no sería incluida en el orden del día del Congreso estatal.

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Videos difundidos en redes sociales muestran empujones, forcejeos y momentos de tensión entre elementos de seguridad y personas que intentaban entrar al salón de sesiones, entre ellas la diputada morenista Jael Argüelles.

De acuerdo con los reportes, el acceso fue restringido por personal de resguardo legislativo debido a cuestiones de control y capacidad del recinto, lo que derivó en reclamos y confrontaciones verbales por parte de activistas y legisladores afines a la causa.

La legisladora de Morena participó directamente en el intento de ingreso y reclamó que se limitara el acceso a ciudadanos y colectivos interesados en seguir la sesión legislativa relacionada con derechos de la diversidad sexual.

El conflicto ocurre en medio de un ambiente de creciente polarización dentro del Congreso de Chihuahua por la discusión del matrimonio igualitario, tema que en los últimos días ha generado movilizaciones y protestas tanto en Ciudad Juárez como en la capital del estado.

La semana pasada, activistas LGBT+ ya habían interrumpido parcialmente otra sesión legislativa en la ciudad de Chihuahua para exigir que la reforma fuera sometida a votación en el pleno.

Hasta el momento, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Congreso no han confirmado cuándo podría discutirse formalmente la iniciativa, mientras colectivos continúan presionando para que el tema avance en la agenda legislativa estatal.

Por su parte, legisladores de Morena y algunos colectivos acusaron que existe resistencia política para abordar la reforma, mientras sectores conservadores han mantenido oposición pública al reconocimiento legal del matrimonio igualitario en Chihuahua.