Invita Congreso a Foros de Consulta Ciudadana para la Reforma a la Constitución

Se realizarán en 9 municipios; inicia este 3 de febrero en la Capital del Estado.

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) El Congreso del Estado a través de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado, invita a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta para obtener las opiniones y propuestas derivadas de las iniciativas presentadas para la reforma constitucional de Chihuahua.

Dicha consulta se realizará durante varios días del mes de febrero a partir de las 10:00 am y hasta las 2:00 pm, conforme al siguiente calendario:

-Chihuahua, viernes 03 y 24, en el Mezzanine del H. Congreso del Estado (calle Libertad No. 9, col. Centro).

-Ciudad Juárez, martes 07 y 28, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Av. de los Insurgentes 4327, Los Nogales).

-Nuevo Casas Grandes, miércoles 08, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes.

-Delicias, el viernes 10 en el Museo del Desierto Chihuahuense (Calle 7a. Sur y, Av. Nuestra Gente S/N, Valle Verde, 33093).

-Jiménez martes 14, en las instalaciones del Gimnasio Luis Donaldo Colosio Murrieta (Ave. Corrales y Calle Leona Vicario Esquina)

-Hidalgo del Parral, miércoles 15 en el Gimnasio Auditorio Municipal (C. Fedrico Stallforth 15, Centro).

-Guachochi viernes 17, en el Auditorio Don Luis H. Álvarez, Edificio D, Universidad Tecnológica de la Tarahumara de Guachochi (Carretera Guachochi-Yoquivo, kilómetro 1.5).

-Cuauhtémoc, martes 21, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc (Av. Tecnológico #137).

-Ojinaga, jueves 23, en el Gimnasio Municipal Mirtha Saenz (Calle Venustiano Carranza, col. Deportiva).

Dentro de las diversas sedes se establecerán mesas de trabajo en las que se abordarán los siguientes ejes temáticos:

– Derechos Humanos.

– Ejercicio Democrático.

– Seguridad y Justicia.

– Desarrollo Social, Económico y Rural.

– Fiscalización y Combate a la Corrupción.

– Poder Público.

Las personas interesadas podrán realizar una exposición de su propuesta, por un tiempo de hasta 5 minutos, ante el auditorio que corresponda.

Quienes participen y deseen formular alguna aportación, deberán hacer llegar su propuesta con 48 horas de anticipación a la realización del foro en el que participará, a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected], con atención a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado. Se deberá indicar el nombre de la persona, institución u organización que formula la propuesta y, en su caso, solicitar su registro, si es su deseo presentarla en el foro correspondiente.

Para más información, se pueden consultar las bases de la convocatoria, así como los diversos ejes temáticos en el sitio web: http://reformaintegral.congresochihuahua.gob.mx, o comunicarte al teléfono 614-412-3200 extensiones 25033, 25234 o 25093.

