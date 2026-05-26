Se presenta Enrique Inzunza ante la FGR por investigación ligada a señalamientos de EU

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El senador acudió a las oficinas federales en Culiacán y permaneció cerca de una hora sin emitir declaraciones públicas

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – El senador de la República, Enrique Inzunza Cázarez, se presentó este martes en las oficinas de la delegación Sinaloa de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de ser citado para rendir declaración en torno a la investigación derivada de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

El legislador arribó poco después del mediodía a bordo de una camioneta que ingresó directamente a las instalaciones de los juzgados federales ubicados en la capital sinaloense. A su llegada y salida del inmueble, Inzunza Cázarez evitó hacer declaraciones a los medios de comunicación.

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La comparecencia forma parte de las indagatorias abiertas tras las acusaciones emitidas por el Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, señalados presuntamente por conspiración para importar droga, posesión de armas y artefactos destructivos, así como por brindar protección al grupo criminal identificado como “Los Chapitos”.

Durante la jornada también acudieron a declarar otros servidores públicos vinculados al caso, entre ellos el vicefiscal general de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Saavedra, quien al salir de las instalaciones federales se declaró inocente.

Asimismo, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó a través de redes sociales que ya había comparecido ante las autoridades federales. De igual forma, trascendió que el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también se presentó ante la FGR.

Enrique Inzunza permaneció alrededor de una hora en las instalaciones federales antes de retirarse sin ofrecer posicionamientos públicos sobre el contenido de su declaración o el avance de las investigaciones.

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