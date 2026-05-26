Convoca Estados Unidos al juarense Alejandro Zendejas para la Copa del Mundo

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El futbolista fronterizo fue llamado de último momento por el seleccionador Mauricio Pochettino para integrar el Team USA.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El futbolista juarense Alejandro Zendejas fue convocado por la selección de Estados Unidos para disputar la próxima Copa del Mundo, luego de ser incluido de última hora en la lista del técnico Mauricio Pochettino.

El jugador fronterizo, quien cuenta con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, forma parte actualmente del Club América, equipo con el que mantiene contrato vigente hasta junio de 2027.

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La convocatoria llamó la atención debido a que Zendejas no figuraba inicialmente entre los considerados para integrar el representativo estadounidense, sin embargo, el cuerpo técnico decidió incorporarlo en la recta final de la conformación del plantel.

Alejandro Zendejas nació el 7 de febrero de 1998 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se desempeña como delantero o extremo derecho. A lo largo de su carrera ha destacado en la Liga MX por su capacidad ofensiva y regularidad con el conjunto americanista.

El llamado representa la posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo con la selección de Estados Unidos, después de varios años en los que existió expectativa sobre una eventual convocatoria con la Selección Mexicana.

Aunque en distintos momentos fue considerado cercano al entorno del futbol mexicano, el atacante nunca logró consolidarse en una convocatoria con la selección mayor de México, pese a su desempeño en el torneo local.

Con esta incorporación, Zendejas se suma a la lista de futbolistas nacidos en la frontera norte del país que han desarrollado trayectoria internacional en el futbol profesional.

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