VIDEO: Denuncia Maru Campos persecución política tras nuevo citatorio

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La gobernadora de Chihuahua acusó uso faccioso de instituciones federales y afirmó que enfrenta una ofensiva simultánea por parte del gobierno de Morena

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó este lunes una persecución política en su contra tras la acumulación de citatorios, procedimientos judiciales y solicitudes promovidas desde instancias federales y actores ligados a Morena.

En un mensaje público, la mandataria estatal afirmó que durante las últimas semanas se ha activado “todo el aparato del poder federal” en su contra luego del operativo realizado en el municipio de Morelos, donde autoridades localizaron y desmantelaron un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

“En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder federal”, expresó.

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Campos Galván aseguró que ha sido acusada sin pruebas y sostuvo que ya fue formalizada una solicitud de juicio político para intentar destituirla del cargo.

La gobernadora también cuestionó el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que la comparecencia fue ordenada fuera del procedimiento constitucional aplicable a titulares de poderes ejecutivos estatales.

“Me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal”, declaró.

La mandataria estatal agregó que durante la madrugada recibió un nuevo citatorio para acudir a una audiencia en la Ciudad de México relacionada con una denuncia promovida por el exgobernador Javier Corral Jurado.

El caso está relacionado con los hechos ocurridos en agosto de 2024 en el bar “Gin Gin” de la Ciudad de México, donde autoridades de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Corral por presunto peculado agravado y desvío de recursos públicos.

Campos recordó que en aquella ocasión funcionarios del gobierno capitalino intervinieron para impedir la detención del entonces senador electo de Morena.

“Sí, el muy vergonzoso caso del bar Gin-Gin”, afirmó.

La gobernadora también criticó que Javier Corral haya reconocido públicamente reuniones recientes con el senador sinaloense Enrique Inzunza, quien actualmente enfrenta investigaciones derivadas de señalamientos formulados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Ese Javier Corral que ahora presume reuniones con Inzunza, acusado de vínculos con el narcotráfico y con solicitud de extradición”, señaló.

Maru Campos sostuvo que la simultaneidad de procesos y acciones judiciales demuestra una estrategia coordinada para debilitar políticamente a su administración.

“Cuando tantas vías distintas se activan a la vez contra una sola gobernadora, no estamos ante hechos aislados, estamos ante una sola intención: una persecución política pura y dura”, afirmó.

La mandataria acusó además un trato diferenciado por parte del gobierno federal entre opositores y actores políticos cercanos a Morena.

“Al opositor se le persigue, al compañero se le protege”, sostuvo.

Pese al escenario judicial y político, Campos Galván aseguró que acudirá a los procesos legales y continuará al frente de la administración estatal.

“Voy a dar la cara, yo no me escondo ni me esconderé porque nunca lo he hecho”, expresó.

Finalmente, la gobernadora acusó un uso faccioso de las instituciones federales y aseguró que utilizará todos los recursos legales para defender a Chihuahua y a su administración.

“No le tengo miedo a la verdad, le tengo respeto a la ley”, concluyó.

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