Da seguimiento IMM a Unidades de Género para fortalecer la igualdad sustantiva

Definen agenda anual y programa de capacitación en dependencias municipales de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) dio seguimiento a la implementación de las Unidades de Género para la Igualdad Sustantiva (UGIS) en dependencias municipales, mediante una reunión de trabajo orientada a definir la agenda anual y fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la administración pública.

El encuentro fue encabezado por el equipo de Transversalización del IMM, que sostuvo diálogo con las y los titulares de las UGIS ya instaladas, a quienes se presentó un programa de fortalecimiento de capacidades, enfocado en el rol estratégico de estas unidades dentro de las instituciones municipales.

Entre los temas abordados se incluyeron la integración del enfoque de género en la gestión pública, la identificación de prácticas laborales que generan desigualdad, así como la prevención de la violencia de género en el ámbito laboral, como parte de una estrategia institucional de largo alcance.

En la reunión participaron dependencias donde las UGIS ya se encuentran en operación, entre ellas el Sistema DIF Municipal, la Dirección General de Desarrollo Social, la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, el Sistema de Justicia Cívica Municipal y la Dirección General de Desarrollo Urbano.

El IMM recordó que las Unidades de Género son mecanismos diseñados para promover cambios en la cultura organizacional, al integrar criterios de igualdad, no discriminación y enfoque de género en el presupuesto, así como en el diseño, programación y ejecución de políticas y acciones institucionales.

De manera paralela, se realizó una segunda reunión con dependencias que se encuentran en proceso de instalar una UGIS, con el objetivo de fortalecer la cultura institucional basada en la igualdad sustantiva. En este espacio participaron la Dirección de Educación Municipal, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), la Dirección de Ecología, la Sindicatura Municipal y la Dirección General de Obras Públicas.

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar políticas municipales con enfoque de género, y avanzar en la construcción de entornos laborales más igualitarios y libres de violencia en el Gobierno Municipal.

