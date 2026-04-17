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Celebra Maru Campos prioridad a seguridad de mujeres en plan de justicia federal

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POR Redacción ADN / Agencias
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Gobernadora destaca enfoque en combate a violencia de género dentro del Plan 2026-2029.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respaldó el enfoque del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), al destacar que prioriza la atención a la violencia contra las mujeres.

Durante la presentación del proyecto en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la mandataria estatal subrayó que uno de los ejes centrales del plan es reducir los delitos que afectan a mujeres en las entidades federativas.

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Acompañada por el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, Campos Galván consideró que la estrategia representa un avance en la coordinación entre autoridades federales y estatales en materia de procuración de justicia.

“Celebro lo que la fiscal acertadamente habló sobre la seguridad de las mujeres: cero tolerancia en abuso, en acoso y por supuesto en feminicidios”

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 establece líneas de acción orientadas al fortalecimiento institucional, mayor eficiencia en la persecución de delitos y atención integral a víctimas, con un énfasis particular en grupos vulnerables.

Asimismo, contempla mecanismos de coordinación con fiscalías estatales y el desarrollo de áreas especializadas, con el propósito de mejorar los resultados en la investigación y sanción de delitos a nivel nacional.

El evento reunió a gobernadores, fiscales estatales y representantes de los tres poderes, en un ejercicio que busca articular esfuerzos para enfrentar los principales retos en materia de justicia en el país.

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