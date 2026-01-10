Convive alcalde con vecinos de Águilas de Zaragoza y entrega apoyos invernales

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal repartió 350 piernas de cerdo como apoyo a la economía familiar durante la cuesta de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar convivió este sábado con vecinas y vecinos de la colonia Águilas de Zaragoza, como parte de una jornada comunitaria en la que se entregaron 350 piernas de cerdo para apoyar la economía familiar durante la temporada invernal y la llamada cuesta de enero.

Durante el encuentro, el alcalde agradeció la participación de las familias y reconoció el esfuerzo cotidiano de la comunidad para fortalecer el tejido social en la zona oriente de la ciudad, al tiempo que expresó buenos deseos para el inicio del año.

“Estamos trabajando mucho por la ciudad; nos falta mucho por hacer. No es fácil atender una ciudad de un millón 600 mil habitantes, pero estamos haciendo un gran esfuerzo y vamos muy bien en ese sentido”, señaló el edil ante los asistentes.

La entrega de apoyos forma parte de los programas sociales de invierno que impulsa la Dirección General de Desarrollo Social, enfocados en mitigar el impacto económico de los primeros meses del año en los hogares con mayores necesidades.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, explicó que estas acciones se despliegan de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad, con atención prioritaria a colonias con alta demanda social.

De acuerdo con la planeación municipal, este sábado se atienden once puntos en colonias del oriente, mientras que el domingo las brigadas continuarán en el poniente de Ciudad Juárez, ampliando la cobertura territorial del programa.

La meta establecida por el Gobierno Municipal es entregar un total de 10 mil piernas de cerdo, como parte de una estrategia de apoyo directo que busca mantener cercanía con la ciudadanía y atender necesidades básicas durante la temporada invernal.

