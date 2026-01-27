Convive alcalde con coordinadores de Consejos del Adulto Mayor en desayuno de arranque anual

Publicidad - LB2 -

Reconocen labor comunitaria de personas mayores y reiteran respaldo a sus gestiones durante 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del inicio de los proyectos programados para 2026, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF) ofreció un desayuno de convivencia a las 96 coordinadoras y coordinadores de los Consejos de las Personas Mayores constituidos en la ciudad.

Al encuentro asistió el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien agradeció el trabajo que las coordinaciones han desarrollado a lo largo de la actual administración, al considerar que su participación ha sido clave para fortalecer la vida comunitaria en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde expresó su respeto y reconocimiento a las personas mayores, al destacar el papel que desempeñan dentro de las familias y en la construcción de comunidad, así como su experiencia y aportaciones a lo largo de los años.

“Quiero agradecerles eso y pedirles que nos sigan acompañando en este hermoso camino que ha sido gobernar esta maravillosa ciudad”, manifestó.

Pérez Cuéllar señaló que Ciudad Juárez enfrenta rezagos históricos, derivados de etapas en las que no se le dio el trato que la ciudad requería, aunque afirmó que se han impulsado diversas acciones para revertir esa situación y avanzar en su transformación.

En ese contexto, exhortó a las y los coordinadores a hacer llegar de manera organizada las gestiones pendientes, con el objetivo de darles seguimiento y atenderlas oportunamente desde el Gobierno Municipal.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, destacó que las personas mayores merecen gratitud y reconocimiento, al considerar que su experiencia y sabiduría son fundamentales para la vida familiar y social, y constituyen una base sólida para el desarrollo comunitario.

La directora general del DIF Municipal, Lucía Chavira Acosta, resaltó la visión de largo plazo que ha mantenido el alcalde para Ciudad Juárez, al señalar que se trabaja bajo la premisa de una ciudad fuerte y cohesionada, en la que se incluya a todos los sectores de la población.

Actualmente, el DIF Municipal cuenta con 5 mil 500 personas mayores inscritas, quienes reciben programas de beneficios, acompañamiento en gestiones, así como atención psicológica y geriátrica, orientada a su bienestar integral.

En el evento estuvieron presentes la coordinadora de Salud Alimentaria, Magali Saucedo Arellano; la regidora de la Comisión de las Personas Mayores, Sandy García; la regidora de la Comisión de Familia y Asistencia Social, Mireya Porras; y la presidenta del Consejo Consultivo de las Personas Mayores, Lina Portillo Araiza.

