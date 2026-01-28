Construye Obras Públicas domo en primaria Francisco I. Madero

Publicidad - LB2 -

La obra registra 35% de avance y busca mejorar las condiciones para actividades escolares en la colonia Chaveña.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas avanza en la construcción de un domo en la Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero, ubicada en la colonia Chaveña, como parte de las acciones municipales para fortalecer la infraestructura educativa en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que la obra representa una inversión de 1 millón 541 mil 291 pesos y actualmente registra un avance del 35 por ciento, conforme al calendario establecido.

De acuerdo con el funcionario, la estructura principal del domo ya fue montada, por lo que en la siguiente etapa se procederá a la colocación de la lámina que cubrirá la explanada del plantel, un espacio rodeado por las aulas y utilizado de manera constante por la comunidad escolar.

“Los domos han permitido a los docentes y estudiantes realizar distintas actividades al aire libre y protegerse de las inclemencias climatológicas”.

González García destacó que este tipo de infraestructura mejora las condiciones para el desarrollo de actividades cívicas, deportivas y recreativas, al brindar sombra y resguardo frente a las altas temperaturas y otros factores climáticos característicos de la región.

La Dirección General de Obras Públicas señaló que estas acciones forman parte de un programa permanente de intervención en escuelas públicas, orientado a generar entornos más seguros y funcionales para niñas, niños y personal docente en Ciudad Juárez.

