Construye Municipio espacio deportivo en Praderas del Sol con Presupuesto Participativo

Proyecto contempla domo, aparatos de ejercicio y andadores para fomentar la actividad física.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio realiza la construcción de un espacio deportivo en la colonia Praderas del Sol, al suroriente de Ciudad Juárez, como parte de los proyectos impulsados mediante el programa de Presupuesto Participativo.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que el proyecto contempla la construcción de un domo, piso de concreto y área con pasto sintético, además de la instalación de aparatos de ejercicio y andadores de concreto y arcilla para caminata.

La obra se desarrolla entre las calles Mezquital y Vista del Sol y cuenta con una inversión de 6 millones 263 mil 689 pesos, destinada a mejorar la infraestructura deportiva y los espacios de convivencia en la zona.

El funcionario detalló que el proyecto presenta actualmente un avance aproximado del 35 por ciento, como parte de las acciones que buscan ampliar las áreas destinadas a la práctica deportiva y recreativa en distintos sectores de la ciudad.

González García explicó que este espacio fue propuesto por vecinos a través del Presupuesto Participativo, ya que anteriormente el terreno se encontraba en condiciones de terracería y sin uso definido.

Con la construcción de esta infraestructura se busca fomentar la actividad física, fortalecer la convivencia comunitaria y ofrecer a los habitantes del sector un área adecuada para realizar diversas actividades deportivas y recreativas.

