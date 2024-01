Confronta Andrea Chávez al PAN por múltiples denuncias en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Andrea Chávez, precandidata al Senado, desafía más de 70 procedimientos sancionadores promovidos por el PAN, afirmando su integridad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La precandidata única al Senado por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, se ha plantado firmemente frente a las acusaciones lanzadas por el Partido Acción Nacional (PAN). En una demostración de desafío y transparencia, Chávez mostró públicamente una considerable cantidad de documentos, que según ella, son evidencia de los más de 70 procedimientos especiales sancionadores instaurados por la oposición en su contra. Hasta la fecha, afirma que no ha perdido ninguno de estos procedimientos.

La respuesta de Chávez surge a raíz de la reciente denuncia presentada por el PAN ante la autoridad electoral. La precandidata, oriunda de Ciudad Juárez, expresó con vehemencia que las tácticas de la oposición se centran en buscar victorias administrativas y legales, en lugar de conectar con las necesidades y el apoyo del pueblo mexicano, y en particular, del pueblo chihuahuense.

- Publicidad - HP1

Chávez, en un intento de ser transparente con sus seguidores y el público en general, compartió un video en sus redes sociales donde se le ve rodeada de millares de hojas. Estos documentos, asegura, representan los más de 70 procedimientos interpuestos en su contra tanto por el Instituto Nacional Electoral como por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. “¡No hemos perdido ninguno!”, enfatizó la joven precandidata en su mensaje.

La estrategia de Chávez no solo se centra en la defensa de su integridad y la lucha legal, sino también en un esfuerzo por demostrar que las tácticas de la oposición no son más que intentos repetidos y fallidos de desacreditarla. Su mensaje es claro: estas acusaciones y procedimientos no son nada nuevo y no afectarán su camino hacia el Senado.

Galería