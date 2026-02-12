Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 12, 2026 | 16:26
InicioEstadoJuárez / El Paso

Instala JMAS línea morada en fraccionamiento Del Lago

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Obra de 900 metros beneficiará a mil 300 familias con agua tratada para riego de áreas verdes

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) concluyó la instalación de nueva tubería de línea morada en el fraccionamiento Del Lago, como parte de la ampliación de la red de distribución de agua tratada en la ciudad.

La obra se desarrolló en el tramo comprendido entre las calles Canario y Gabriel García Márquez, donde se colocaron tuberías moradas de 8 y 4 pulgadas de diámetro, con una extensión total de 900 metros lineales.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el organismo operador, los trabajos se realizaron durante un periodo de cuatro meses y actualmente se encuentran en su etapa final, lo que permitirá poner en operación el sistema en el corto plazo.

“Con esta inversión, se beneficiará de manera directa a aproximadamente 1,300 familias”.

El suministro de agua tratada estará destinado principalmente al riego de parques y áreas verdes del sector, lo que contribuirá a disminuir el uso de agua potable en actividades no esenciales y a optimizar el manejo del recurso en zonas habitacionales.

La ampliación de la red de línea morada forma parte de las estrategias para el uso responsable del agua en Ciudad Juárez, una ciudad con condiciones climáticas semidesérticas y presión constante sobre sus fuentes de abastecimiento, donde el aprovechamiento de agua residual tratada se ha convertido en una alternativa para fortalecer la sustentabilidad hídrica.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Supervisa SCOP obras de bacheo en Ciudad Juárez

Los trabajos de reparación de baches se llevan a cabo en la calle Santiago...
Juárez / El Paso

Invitan a estudiantes a prestar su servicio social en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal

Se busca estudiantes de Diseño Gráfico, Turismo, Publicidad, Historia, Sociología y Trabajo Social
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.