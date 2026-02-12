Instala JMAS línea morada en fraccionamiento Del Lago

Publicidad - LB2 -

Obra de 900 metros beneficiará a mil 300 familias con agua tratada para riego de áreas verdes

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) concluyó la instalación de nueva tubería de línea morada en el fraccionamiento Del Lago, como parte de la ampliación de la red de distribución de agua tratada en la ciudad.

La obra se desarrolló en el tramo comprendido entre las calles Canario y Gabriel García Márquez, donde se colocaron tuberías moradas de 8 y 4 pulgadas de diámetro, con una extensión total de 900 metros lineales.

De acuerdo con el organismo operador, los trabajos se realizaron durante un periodo de cuatro meses y actualmente se encuentran en su etapa final, lo que permitirá poner en operación el sistema en el corto plazo.

“Con esta inversión, se beneficiará de manera directa a aproximadamente 1,300 familias”.

El suministro de agua tratada estará destinado principalmente al riego de parques y áreas verdes del sector, lo que contribuirá a disminuir el uso de agua potable en actividades no esenciales y a optimizar el manejo del recurso en zonas habitacionales.

La ampliación de la red de línea morada forma parte de las estrategias para el uso responsable del agua en Ciudad Juárez, una ciudad con condiciones climáticas semidesérticas y presión constante sobre sus fuentes de abastecimiento, donde el aprovechamiento de agua residual tratada se ha convertido en una alternativa para fortalecer la sustentabilidad hídrica.

