Repara JMAS hundimiento provocado por fallas en drenaje de la colonia Aztecas

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La dependencia sustituyó tubería sanitaria en un tramo de la calle Mayas y prevé concluir los trabajos en los próximos días.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realiza trabajos para reparar un hundimiento registrado sobre la calle Mayas, entre Zinacantecos y Xochimilcas, en la colonia Aztecas, problema atribuido a fallas en la red de alcantarillado sanitario y a la acumulación de agua pluvial.

De acuerdo con información del organismo, la afectación se originó por la presencia de aguas de lluvia y aguas negras dentro del sistema de drenaje, situación que provocó daños en la infraestructura subterránea y el posterior colapso del pavimento.

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La jefa del Distrito 1 del Departamento de Alcantarillado de la JMAS, Ileana Baca, explicó que este punto presenta antecedentes de incidencias similares debido a que la red sanitaria es utilizada de manera indebida para desalojar escurrimientos pluviales.

“El brote se dio a causa de una falla en la estructura del tubo existente, esto no permite que el agua continúe con su caudal normal. Aquí lo que nos ocasionó un poquito de más complicación es que la calle está en vado, esto ocasiona que el agua no desaloje de la manera habitual”.

Como parte de la reparación, la JMAS instaló 54 metros lineales de tubería nueva de 10 pulgadas, sustituyendo una línea de concreto de menor capacidad que operaba anteriormente en el sector.

La dependencia informó que los trabajos podrían prolongarse hasta por dos días más, tiempo necesario para concluir las labores de rehabilitación de la infraestructura sanitaria afectada.

Una vez finalizada la reparación del drenaje, personal del área de bacheo de la JMAS realizará la reposición del pavimento para restablecer completamente las condiciones de circulación en la vialidad.

El Departamento de Alcantarillado indicó que entre febrero y mayo de este año se han realizado diversas intervenciones en este mismo punto, derivadas de problemas ocasionados por acumulación de agua de lluvia y residuos sólidos que afectan el funcionamiento de la red.

La JMAS agradeció la comprensión de los residentes de la zona y exhortó a quienes transitan por el área a utilizar rutas alternas mientras concluyen las obras, con el fin de evitar contratiempos y garantizar la seguridad durante los trabajos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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